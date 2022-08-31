Рецепти
Суп-пюре з помідорів. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Смачно та актуально, поки помідори є смачними, з грядки.
Інгредієнти (на 4 порції):
- помідори 5-6 шт.,
- цибуля 1 шт.,
- селера (стебла) 1 шт.,
- борошно та олія на смак,
- вода 4 скл.,
- зелень петрушки або базиліка
- сіль, перець
Також при подачі можна натерти сир та/або сухарики (фото Shuterstock)
5-6 очищених помідорів (для цього їх потрібно на кілька хвилин занурити в окріп) розрізати на четвертинки та тушкувати хвилин 10 у власному соці разом з нарізаними цибулею та селерою, потім протерти крізь сито або розбити блендером.
Присмажити на олії борошно, додати протерті помідори, посолити, поперчити за смаком та влити 4 склянки води.
Суп проварити 5 хвилин, посолити та зняти з вогню. Додати дрібно нарізану петрушку або базилік.
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