Смачно та актуально, поки помідори є смачними, з грядки.

Інгредієнти (на 4 порції):

помідори 5-6 шт.,

цибуля 1 шт.,

селера (стебла) 1 шт.,

борошно та олія на смак,

вода 4 скл.,

зелень петрушки або базиліка

сіль, перець

Також при подачі можна натерти сир та/або сухарики (фото Shuterstock)

5-6 очищених помідорів (для цього їх потрібно на кілька хвилин занурити в окріп) розрізати на четвертинки та тушкувати хвилин 10 у власному соці разом з нарізаними цибулею та селерою, потім протерти крізь сито або розбити блендером.

Присмажити на олії борошно, додати протерті помідори, посолити, поперчити за смаком та влити 4 склянки води.

Суп проварити 5 хвилин, посолити та зняти з вогню. Додати дрібно нарізану петрушку або базилік.