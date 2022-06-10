Ніжний, корисний, смачний, а ще простий.

Інгредієнти:

шпинат 500 гр.

молоко 600 мл.

цибуля 2 шт.

масло 50 гр.

картопля 1 шт.

вода 400 гр.

Шпинат може бути і свіжим, і замороеним (фото Depositphotos)

Шпинат може бути свіжим, а може бути замороженим. У цьому випадку його не потрібно розморожувати, але воду потрібно спочатку довести до кипіння.

Дрібно нарізати цибулю та картоплю. Розтопити в каструлі з грубим дном масло та обсмажити цибулю до прозорості. Додати картоплю та смажити з цибулею 5 хвилин.

Молоко можна або повністю, або частково замінити вершками (фото Depositphotos)

Додати шпинат та воду, варити всі овочі разом 15 хвилин. Подрібнити зелену масу в однорідне пюре, додати гаряче молоко (його за бажанням можна замінити вершками), посолити та варити ще 5 хвилин (від моменту закипання).