Рецепти
Крем-суп зі шпинату. Рецепт дняДарина Цвях, 0
До теми
Ніжний, корисний, смачний, а ще простий.
Інгредієнти:
- шпинат 500 гр.
- молоко 600 мл.
- цибуля 2 шт.
- масло 50 гр.
- картопля 1 шт.
- вода 400 гр.
Шпинат може бути і свіжим, і замороеним (фото Depositphotos)
Шпинат може бути свіжим, а може бути замороженим. У цьому випадку його не потрібно розморожувати, але воду потрібно спочатку довести до кипіння.
Дрібно нарізати цибулю та картоплю. Розтопити в каструлі з грубим дном масло та обсмажити цибулю до прозорості. Додати картоплю та смажити з цибулею 5 хвилин.
Молоко можна або повністю, або частково замінити вершками (фото Depositphotos)
Додати шпинат та воду, варити всі овочі разом 15 хвилин. Подрібнити зелену масу в однорідне пюре, додати гаряче молоко (його за бажанням можна замінити вершками), посолити та варити ще 5 хвилин (від моменту закипання).
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter