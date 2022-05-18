Несподівано, але дуже травнево.

Інгредієнти (на 4 порції):

курка (гомілки) 400 гр.

картопля 3 шт.

ревень 3 стебла

шпинат приблизно 70 гр. (1 пучок)

яйця курячі (варені) 3 шт.

кріп свіжий невеликий пучок

цибуля зелена 2 шт.

лист лавровий 1 шт.

сіль, перець за смаком

вода 2 л

Цей суп смачний, простий у приготуванні та корисний (фото Depositphotos)

З курячого м'яса зварити бульйон. Курячі гомілки варяться 30 хвилин, до них потрібно додати сіль та лавровий лист.

Картоплю почистити та порізати кубиками. Ревень почистити та нарізати маленькими шматочками.

У готовий курячий бульйон покласти картоплю та зварити до готовності, хвилин 10-15. Додати ревень, варити ще хвилин.

Шпинат добре промити під проточною водою, нарізати соломкою, додати до супу. Додати подрібнену зелену цибулю. Довести суп до кипіння, вогонь вимкнути, накрити каструлю покришкою та залишити на 10-15 хвилин.

При подачі додати в тарілку нарізане варене яйце, кріп та сметану.