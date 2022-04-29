Зелений борщ з молодою весняною зеленню – джерело вітамінів. Також зелений борщ дуже простий у приготуванні.

Інгредієнти:

курячі стегна (без шкіри) 4 шт. (приблизно 700-750 гр.), їх можна замінити свинячими ребрами (500 гр.) або гомілкою індички (1 шт)

квасок 200 гр.

кропива 100 гр.

картопля 5 шт.

цибуля ріпчаста 2 шт.

цибуля зелена 1 пучок

морква 1 шт.

часник 3 зубчики

чорний перець горошком 3-5 шт.

сіль за смаком

олія ​​1 ст. л.

яйце варене 4 шт. (1/2 шт. на порцію)

Курячі яйця можна замінити перепелиними (фото Depositphotos)

Курячі стегна залити холодною водою (замість курки можна використовувати свинячі реберця (буде жирніше) або гомілку індички (буде дієтичніше)). Довести до кипіння та зняти піну. Додати почищені зубчики часнику та цибулину, чорний перець горошком. Варити бульйон 30-40 хвилин.

Звичайно, його можна зварити у мультиварці на режимі «Варка».

Картоплю почистити та нарізати кубиками. Моркву почистити та нарізати соломкою або натерти на терці. Цибулину почистити та дрібно нарізати. Обсмажити цибулю та моркву на олії.

Кропиву залити окропом, щоб вона не пекла. Нарізати її та квасок. Готове м'ясо дістати із бульйону, порвати на волокна. Цибулю, часник та перець також дістати та викинути.

Картоплю та моркву з цибулею покласти у бульйон та варити до готовності картоплі приблизно 10-15 хвилин. Покласти м’ясо.

Коли картопля повністю зварилася, додати зелень. Картопля обов'язково має бути готовою, адже після контакту з кваском вона уже не звариться.

Проварити борщ 1 хвилину та вимкнути. Зняти з вогню та дати зеленому борщу настоятися 20-30 хвилин.

Порізати зелену цибулю. Подавати борщ, посипавши зеленою цибулею, зі сметаною та половинкою вареного яйця.