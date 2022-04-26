Ідеальне рішення після святкового столу. Але і у будні це смачно та завжди доречно.

Інгредієнти:

буряк 3 шт.

цибуля 1 шт

часник 3-4 зубчики

олія 2 ст. л.

борошно 1 ст.л.

сметана 200 мл

вода (або бульйон) 3 л

зелень за бажаням

лавровий лист 2 шт

чорний перець горошком 3-4 горошини

сіль за смаком

сік лимонний або оцет 1 ст. л.

Борщ можна готувати на будь-якому бульйоні або обрати полегшений варіант на воді (фото ZAXID.NET)

Цибулю почистити, порізати кубиками та пасерувати на олії. Буряк почистити та потерти на тертці. Додати до цибулі та тушкувати 5-7 хвилин. Покласти у каструлю, залити водою (або бульйоном), посолити, варити до готовності (хвилин 15), додати оцет або лимонний сік.

На сухій сковорідці трохи підсмажити борошно, додати сметану та ретельно перемішати. Додати до борщу. Додати подрібнений часник та зелень. Довести до кипіння та відразу вимкнути.