Червона сочевиця краще за інші сорти пасує для супів-пюре, адже саме вона дає ніжну пюреподібну консистенцію. Але за бажання можна використовувати і інші сорти сочевиці.

Інгредієнти: (на 4 порції)

червона сочевиця 200 гр.

морква 1 шт.

цибуля 1 шт.

томатна паста 1 ст. л.

помідори 1 шт. (взимку краще консервовані помідори у власному соці)

вода 1 л.

сіль, перець за смаком

олія 1 ст. л.

Сочевиця багата на залізо та мікроелементи (фото Depositphotos)

Овочі помити, почистити. Моркву можна порізати, можна натерти на терці – як простіше. Цибулю нарізати кубиками. У каструлі з товстим дном злегка обсмажте підготовлену цибулю та моркву. Сочевицю промити, додати до обсмажених овочів та ретельно перемішати всі інгредієнти.

Влити необхідну кількість води та довести суп до кипіння, а потім зменшити вогонь.

Додати подрібнені помідори без шкірки та томатну пасту. Можна взяти свіжі, заморожені або у власному соці, залежно від бажання та пори року. Зимою та весною краще брати консервовані або заморожені помідори.

Посолити та поперчити, перемішати. Прикрити каструлю покришкою та тушкувати на повільному вогні близько 20 хв. Час залежить від сорту сочевиці. В ідеалі вона має бути зовсім м'якою.

Суп перетворити на пюре блендером. Подавати можна зі сметаною та зеленню.