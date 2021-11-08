Яскрава та легка зупка, яка не лише смачна, але і дуже гарна. А до супу можна спекти хліб, вони пасуватимуть одим до одного ідеально.

Інгредієнти (на 4 порції):

картопля 3 шт.

морква 1 шт.

цибуля 1 шт.

нут консервований 300 гр.

томатне пюре 2 ст. л.

каррі 1 ч. л.

куркума 1/2 ч. л.

часник 1-2 зубчики

сік лимона 1 ч. л.

оливкова олія ​​1 ст. л.

вода 2 л

сіль, перець, паприка за смаком

зелень петрушки та зелена

цибуля за бажанням

Картоплю очистити, нарізати невеликими кубиками. Покласти картоплю в окріп та варити стільки, щоб картопля була майже готова, але ще не розварена.

Цибулю та моркву нарізати дрібними кубиками та пасерувати на оливковій олії до готовності моркви. Додати томатне пюре та готувати ще кілька хвилини. Додати до картоплі нут, пасеровані овочі, карі, куркуму, сіль, перець. Жменьку нуту можна (варто) залишити як прикрасу. Варити після закипання 5 хвилин.

Потім перебити суп у пюре блендером. Додати часник, сік лимона. Дати закипіти та зняти з вогню. За бажанням можна додати нут, який ми залишили для прикраси, зелень петрушки та зелену цибулю.

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