Він милує око та тішить шлунок. Він лякає на Гелловін. Він лякає тих, хто боїться корисної їжі, як вогню. Він і сам має колір вогню, колір осені. Він – гарбуз. Як його, такого гарного, не любити?

Але багато є тих, хто грішить нелюбов’ю до цього прекрасного овоча. Продовжуємо боротися за любов до гарбуза усіма можливими засобами. Минулого разу ми запропонували варіації та теми традиційної гарбузової каші, а нині вирішили максимально урізноманітнити осіннє гарбузове меню.

Гарбузовий флан

Інгрідієнти (на 4 порції):

гарбузове пюре 500 мл,

яйця 5 штук,

згущене молоко 1 банка,

цукор 100 г,

ваніль, мускат. горіх, гвоздика, імбир - по дрібці,

кориця 0,5 ч.л.

Гарбуз потрібно спекти або зварити до готовності. Перебити його в пюре блендером або розім’яти товкачкою для картоплі. У цьому випадку блендер пасуватиме краще, бо маса має бути однорідною.

Яйця перемішати, не збиваючи. Додати всі інші інгредієнти тадобре перемішати. Можна перетерти масу крізь сито, а можна собі це подарувати.

Цукор розтопити у пательні на невеликому вогні до світло-коричневого кольору. Як тільки маса розплавилася, її потрібно відразу вилити до форми (діаметр форми на цю порцію – приблизно 20-23 см) або в порційні керамічні формочки.

Карамель має рівномірно розподілитися по дну. Діяти треба швидко, адже карамель застигає миттєво!

Вилити гарбузово-молочну масу у форму (форми).

У глибоке деко налити окропу приблизно на 3 см.

Поставити форму з фланом в деко з окропом та відразу ж випікати в розігрітій духовці до 180°C від 30 хв до години (залежно від розміру форм). Серединка флану має бути м’якою.

Готовий флан повністю охолодити, а потім поставити в холодильник на кілька годин. Виймати флан просто: требапровести гострим ножем по краю форми і він сам вистрибне на тарілку.

Подавати холодним.

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Гарбуз по-пармськи

Інгредієнти (на 4 порції):

гарбуз 400 г,

цибуля ріпчаста 1 шт (невелика),

часник 1-2 зубчики,

помідори у власному соці 100 г,

моцарелла 100 г (може бути сулугуні), пармезан (тертий, але може бути і будь-який твердий сир) 4 ст л, базилік (сухий) 0,5 ч л

естрагон (сухий) 0,5 ч л

чебрець свіжий 3-4 гілочки

соус «Табаско» (за бажанням) 2-3 краплі

суміш чотирьох перців (мелена) за смаком,

оливкова олія для обсмажування.

Гарбуз порізати тонкими скибочками та обсмажити з оливковою олією на добре розігрітій пательн до золотистої скоринки (приблизно по хвилині з кожного боку). Моцарелу порізати будь-як, пармезан натерти (або взяти уже натертий, що простіше).

Цибулю і часник дрібно порубати і обсмажити до прозорості. Додати нарізані кубиками помідори, трави та спеції йпротушкувати все разом 3-4 хвилини (суміш має загуснути).

На дно форми покласти шар гарбуза, зверху – шар моцарели, полити половиною соусу і посипати пармезаном.

Далі в такому ж порядку викласти другий шар (якщо форма не велика, то можна зробити і три шари).

Поставити в розігріту до 180°C духовку на 20-30 хвилин.

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Рулет з гарбузом

Інгредієнти:

Для тіста:

Борошно 0,5 кг,

яйце 1 шт.,

сіль 1 ч. л,

вода тепла 0,5 скл.,

масло 100 г

Якщо ви поспішаєте (або просто не хочеться), то візьміть готове листкове тісто.

Для начинки:

Гарбуз (почищений) 0,5 кг,

цукор – 2-3 ст. л.,

волоські горіхи мелені (за бажанням) 0,5 скл.

Можна додати родзинки або курагу.

Борошно просіяти. Розтопити на маленькому вогні вершкове масло, воно має бути теплим. У борошно додати яйце, сіль.

Додати тепле вершкове масло і воду, замісити круте тісто. Накрити рушником і дати постояти 20 хвилин.

Тим часом почистити та натерти на крупній тертці гарбуз. Нагріти духовку.

Розкачати тісто, підсипаючи борошно, тонко, як на вареники. Зручно це робити на силіконувому килимку або пекарському папері. Тоді рулет буд легше згортати.

Змастити вершковим маслом. Викласти начинку. Посипати цукром і волоськими горіхами (за бажанням).

Згорнути рулет. Можна поділити усе на дві частини й зробити два рулети. Тоді легше буде їх скручувати та скоріше пекти. Кінчики рулету (рулетів) защипнути, щоб не витікав сік.

Деко змастити маслом, викласти рулети. Верх рулету можна змастити яйцем, збитим з цукром або маслом.

Випікати при 180°C хвилин 30-40, до золотистого кольору.

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Гарбузові млинці

Інгредієнти:

гарбузове пюре 1 скл (250 мл.),

борошно 200 г,

яйця 4 шт.,

молоко 500 мл,

цукрова пудра 2 ст.л.,

масло 75 г,

цедра від 1 апельсина,

мускатний горіх, кориця, імбир по дрібці

Почистити та нарізати гарбуз на великі шматочки, викласти на деко на пекарський папір (щоб не пристали запечені шматочки) й запікати при 185°С 45 хв, або поки не стане зовсім м'яким. Охолодити й перемолоти блендером.

Просіяти борошно у велику миску і змішати з цукровою пудрою. Зробити заглиблення в центрі і розбити туди яйця. Додати до яєць гарбузове пюре і все добре перемішати.

Додати трохи молока і злегка перемішати. Поступово перемішувати з борошном від країв до центру і злегка збивати (за допомогою вінчика або блендером). Додати масло. Тісто трохи збити.

Залишити збите тісто на півгодини-годину, а потім випікати на пательні, змащуючи дно пензликом, змоченим в олії.

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Запіканка з курки, гарбуза і сиру

Інгредієнти (на 8 порцій):

куряче філе 700 г,

почищений гарбуз 700 г,

сир твердий 200 г,

сметана 200 г,

приправи, сіль, перець за смаком,

масло 30 г,

панірувальні сухарі 3 ст. л.

Куряче філе порізати невеликими шматочками, посолити, поперчити.

Гарбуз та сир натерти на крупній терці. Додати сметану та все добре перемішати.

Форму для запікання змастити маслом й посипати сухарями.

Викласти половину гарбузово-сирної суміші. На неї покласти куряче філе, а зверху решту суміші. Посипати її трохи сухарями. Поставити у розігріту до 200° духовку та випікати 50-60 хвилин.

Якщо хочете вразити себе, гостей або членів родини, то запекти все можна не у формі, а у половинці гарбуза (гарно, якщо це буде подовгастий гарбуз). Звичайно, м’якоть потрібно вибрати (це саме той гарбуз, який пішов у нас на запіканку).

Можна також дуже гарячу запіканку посипати тертим пармезаном.

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Гарбузовий смузі

Інгредієнти (на 2 порції):

гарбуз 300 г,

молоко 2 скл.,

мед 1-2 ч. л.,

вівсяні пластівці 2-3 ст. ложки

кориця за смаком

Гарбуз розрізати, почистити від насіння і шкірки. Блендером довести до стану однорідного пюре.

Додати до пюре вівсяні пластівці і мед. Додати молоко. Добре збити блендером.

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Крем-суп з гарбуза

Інгредієнти (на 4 порції):

гарбуз (м'якоть) 1 кг

вода 1 л

вершкове масло 30-50 г

вершки (20-30%) 100 мл

олія 2 ст.л.

цукор 1/3 ч.л.

сіль

Для подачі (за бажанням)

шпондер 100 г

тертий пармезан

песто

в’ялені томати

гарбузове насіння

горіхи

Гарбуз нарізати шматками. Розтопити на пательні в олії масло, присмажити гарбуз. Зовсім трохи, важливо не пересмажити.

Покласти гарбуз в баняк, залити водою, додати сіль на цукор та варити до готовності гарбуза.

Перебити масу блендером, додати вершки та довести до кипіння.

А далі – за бажанням. Можна посипати суп тертим сиром (найкраще пармезаном). Можна додати в’ялені томати (дрібно нарізані). Можна підсмажити шпондер, щоб став хрумким. Можна додати песто. Все залежить від бажання.

Можна залишити як є, трохи збільшити кількість цукру та посипати корицею та гарбузовим насінням.

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Плацинди з гарбузом

Інгредієнти (на 12 штук):

квасне молоко, кефір або сироватка 500 мл

цукор 2 ст. л.

олія 2 ст. л.

сіль 1 ч.л.

сода, погашена оцтом 1 ч. л.

борошно приблизно 500 гр

Для начинки:

500 г гарбуза

цукор

Натерти на терці гарбуз та змішати з цукром.

Змішати молоко, цукор, сіль, соду з оцтом. Поступово додавати туди борошно, місити тісто, поки воно не перестане липнути до рук.

Поділити тісто на 12 частин. Розкачати кожну частину у тоненький шар.

Викласти на шар тіста частину гарбуза, скласти тісто конвертом до середини та дуже ретельно защіпнути краї.

Викласти плацинду на добре нагріту пательню. Краще смажити спочатку той бік, де є шви. Коли плацинда стане золотистою з одного боку, перевернути, накрити покришкою та смажити до готовності.

За бажанням до начинки додати корицю. Можна не додавати до начинки цукор, проте додати трохи картопляного пюре або бринзи.

Також можна використати готове листкове тісто або тісто філо і запекти плацинди у духовці.

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Гарбузовий хліб

Інгредієнти:

гарбуз (очищений) 300 гр.,

дві столові ложки води,

сухі дріжджі 3 гр. (1 ч. ложка),

цукор 2 ч. ложки,

сіль 1 ч. ложка,

вода 140 мл.,

олія 30 мл.,

борошно 500 гр.

Спочатку потрібно приготувати гарбузове пюре. Для цього гарбуз почистити та нарізати на невеликі кубики. Покласти банячок гарбуз та пару ложок води. Тушкувати до готовності гарбуза.

Якщо залишилась вода, її треба злити, але не викидати. Її варто долити до тої води, яка знадобиться до тіста. У загальній кількості її має бути 140 мл.

Зробити з гарбуза пюре, взяти 250 гр. Додати 140 мл води, цукор, дріжджі та частину борошна. Залишити на кілька хвилин, щоб дріжджі почали працювати.

Додати сіль, олію та решту борошна. Дуже добре перемішати. Накрити миску з тістом рушником або плівкою. Залишити в спокої. Тісто має збільшитись вдвічі.

Обім’яти. Сформувати хлібину та знову дати їй спокій десь на півгодини.

Розігріти духовку до 180°. Випікати хліб 35-45 хвилин.

Все це можна проробити за допомогою хлібопічки. Деякі моделі мають спеціальний режим «Гарбузовий хліб». Якщо такого режиму немає, то прекрасно можна використати «Основний» або «Французький хліб».

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Гарбуз з сухофруктами в мультиварці

Варіант – з травами та часником

Якщо вже мова зайшла за хлібопічку, то як не згадати інший корисний ґаджет – мультиварку. Ось проста веганська страва, яка, за потреби, може для м’ясоїдів перетворитись на смачний та дієтичний гарнір.

Інгредієнти (на 2 порції)

гарбуз 500 гр

будь які улюблені сухофрукти та горіхи

Або

часник 2-3 зубчики

сухі трави (прованські, італійські або будь-які за бажанням)

олія (найкраще кунжутна або гарбузова)

Гарбуз нарізати кубиками, помити улюблені сухофрукти (родзинки, курагу, чорнослив або їхню суміш). Покласти усі продукти в чашу мультиварки, додти за смаком трохи цукру або меду.

На режимі «Тушкування» готувати 1 годину.

Можна приготувати гарбуз без сухофруктів. Тоді в готову страву можна додати трохи олії, роздушений часник та трави.

Ця страва також допускає сотні варіантів: можна додавати все, що подобається.

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