Цей суп пасує до зими. Він досить важкий (не в сенсі готування, тут якраз все просто) – він густий та поживний. Його часто готують у Білорусі, там він називається тертюха.

Інгредієнти (на 4 порції):

бульйон 750 мл.

картопля 2-3 шт.

вершки (будь-якої жирності) 100 мл.

шпондер 100 гр.

масло 20 гр.

сіль, перець за смаком

зелень за смаком

Вегетаріанці можуть взяти за основу овочевий бульйон та не додавати шпондер (фото Pexels)

Спочатку траба зварити бульйон. Може бути м’ясний, курячий, овочевий тощо, або ж можна взяти уже готовий, заморожений. Рецепт ось тут.

Картоплю помити, почистити, натерти на грубій терці. Коли бульон почне кипіти, додати картоплю, постійно помішуючи. Додавати її треба частинами, а не всю відразу. Варити на невеликому вогні хвилин 10, періодично помішуючи. Додати масло (якщо хочете зменшити жирність цієї калорійної страви, можна масла і не додавати, але попереджаємо: це все одно буде самообманом).

Додати вершки. Дати закипіти. Посолити, поперчити, додати зелень. Накрити покришкою та відставити на 10 хвилин.

У цей час на сухій сковороді підсмажити дуже тонко нарізаний шпондер до хрумкої скоринки. Розлити суп по тарілках, додати по 2-3 скибки шпондеру.

До цього супу пасуватимуть пиріжки, які можна щвиденько зробити, поки вриться суп.

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