Зимовий картопляний суп на бульйоні. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Цей суп пасує до зими. Він досить важкий (не в сенсі готування, тут якраз все просто) – він густий та поживний. Його часто готують у Білорусі, там він називається тертюха.
Інгредієнти (на 4 порції):
- бульйон 750 мл.
- картопля 2-3 шт.
- вершки (будь-якої жирності) 100 мл.
- шпондер 100 гр.
- масло 20 гр.
- сіль, перець за смаком
- зелень за смаком
Вегетаріанці можуть взяти за основу овочевий бульйон та не додавати шпондер (фото Pexels)
Спочатку траба зварити бульйон. Може бути м’ясний, курячий, овочевий тощо, або ж можна взяти уже готовий, заморожений. Рецепт ось тут.
Картоплю помити, почистити, натерти на грубій терці. Коли бульон почне кипіти, додати картоплю, постійно помішуючи. Додавати її треба частинами, а не всю відразу. Варити на невеликому вогні хвилин 10, періодично помішуючи. Додати масло (якщо хочете зменшити жирність цієї калорійної страви, можна масла і не додавати, але попереджаємо: це все одно буде самообманом).
Додати вершки. Дати закипіти. Посолити, поперчити, додати зелень. Накрити покришкою та відставити на 10 хвилин.
У цей час на сухій сковороді підсмажити дуже тонко нарізаний шпондер до хрумкої скоринки. Розлити суп по тарілках, додати по 2-3 скибки шпондеру.
До цього супу пасуватимуть пиріжки, які можна щвиденько зробити, поки вриться суп.
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