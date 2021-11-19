Дуже часто до мізків ставляться з побоюванням, та що там казати, навіть з огидою. Проте це делікатесний, делікатний і при цьому дешевий продукт, з ніжним смаком та простий у приготуванні.

Мізки смажать, запікають, тушкують, роблять із них котлетки. Ми пропонуємо приготувати оладки зі свинячих мізків.

Мізки вкриті тонкою плівкою. Насамперед їх необхідно замочити у воді з 1 ч.л. оцту на 1-2 години, тоді зняти набряклу оболонку (плівку). Деякі кухарі це ігнорують. Якщо ви належити до їх числа, то мізки треба просто дуже добре промити.

Інгредієнти (на 4 порції):

мізки свинячі або яловичі 500 гр.

яйце 1 шт.

борошно 2-3 ст.л.

сіль, перець за смаком

олія для смаження

Підготовні мізки проварити 5-7 хвилин. Виловити шумівкою, дати трохи охолонути. Дрібно порубати їх ножем. Додати яйце, борошно, сіль, перець. Добре перемішати.

На розігріту сковорідку налити олію, викласти порційно оладки, обсмажити до рум'яного кольору з двох боків.

Можна додати до тіста тертий сир, або подрібнені горіхи, або цедру апельсина. Щоразу смак мінятиметься.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»

Фото: ZAXID.NET