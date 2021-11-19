Оладки з мізків. Рецепт дня
До теми
- Тефтелі у сметанному соусі в мультиварці. Рецепт дня ZAXID.NET
- Каррі-суп з нутом. Рецепт дня ZAXID.NET
- Плов з айвою. Рецепт дня ZAXID.NET
Дуже часто до мізків ставляться з побоюванням, та що там казати, навіть з огидою. Проте це делікатесний, делікатний і при цьому дешевий продукт, з ніжним смаком та простий у приготуванні.
Мізки смажать, запікають, тушкують, роблять із них котлетки. Ми пропонуємо приготувати оладки зі свинячих мізків.
Мізки вкриті тонкою плівкою. Насамперед їх необхідно замочити у воді з 1 ч.л. оцту на 1-2 години, тоді зняти набряклу оболонку (плівку). Деякі кухарі це ігнорують. Якщо ви належити до їх числа, то мізки треба просто дуже добре промити.
Інгредієнти (на 4 порції):
- мізки свинячі або яловичі 500 гр.
- яйце 1 шт.
- борошно 2-3 ст.л.
- сіль, перець за смаком
- олія для смаження
Підготовні мізки проварити 5-7 хвилин. Виловити шумівкою, дати трохи охолонути. Дрібно порубати їх ножем. Додати яйце, борошно, сіль, перець. Добре перемішати.
На розігріту сковорідку налити олію, викласти порційно оладки, обсмажити до рум'яного кольору з двох боків.
Можна додати до тіста тертий сир, або подрібнені горіхи, або цедру апельсина. Щоразу смак мінятиметься.
Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»
Фото: ZAXID.NET
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.