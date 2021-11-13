Рецепти
Плов з айвою. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Одна із тисяч варіантів плову передбачає, що тонкий смак та аромат айви додадуть йому шарму.
Інгредієнти (на 4 порції):
- рис 0.5 кг.
- м'ясо 200 гр.
- айва 1 шт.
- морква 1 шт.
- цибуля 2 шт.
- олія 150 мл.
- суміш трав для плову 1 ч.л.
- гаряча вода.
Айву помити, видалити серцевину, розрізти на декілька частин, помістити в казан та тушкувати хвилин 10. Додати рис, м'ясо, цибулю, моркву та інші інгредієнти.
Залити гарячою водою, щоб покрила плов приблизно на товщину пальця. Тушкувати до готовності.
Прекрасно виходить у мультиварці на режимах «Смаження» та «Плов».
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Каррі-суп з нутом. Рецепт дня ZAXID.NET
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