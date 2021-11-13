Одна із тисяч варіантів плову передбачає, що тонкий смак та аромат айви додадуть йому шарму.

Інгредієнти (на 4 порції):

рис 0.5 кг.

м'ясо 200 гр.

айва 1 шт.

морква 1 шт.

цибуля 2 шт.

олія 150 мл.

суміш трав для плову 1 ч.л.

гаряча вода.

Айву помити, видалити серцевину, розрізти на декілька частин, помістити в казан та тушкувати хвилин 10. Додати рис, м'ясо, цибулю, моркву та інші інгредієнти.

Залити гарячою водою, щоб покрила плов приблизно на товщину пальця. Тушкувати до готовності.

Прекрасно виходить у мультиварці на режимах «Смаження» та «Плов».

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