Спробуємо замінити традиційний томатний соус та сметанний. Виходить дуже смачно. Зручно готувати цю страву у мультиварці. Проте, якщо її немає, то можна приготувати тефтелі у казанку чи глибокій сковороді. От тільки посуду доведеться мити більше.

Інгредієнти (на 6 порції):

змішаний фарш (свинина, яловичина у будь-яких пропорціях, які подобаються) 500 гр.

білий хліб 2-3 скибочки

молоко 200 мл

яйце 1 шт.

сіль за смаком

перець чорний мелений за смаком

італійські трави 0,5 ч. л.

борошно 0,5 скл.

цибуля 1 шт.

морква 1 шт.

олія ​​5 ст.л.

лавровий лист 2-3 шт.

сметана 300 г (250 г – у соус, 50 ​​г – у фарш)

вода 250 мл

зелень кілька гілочок

З скибочок хліба зрізати скоринку, залити холодним молоком. Цибулю почистити та нарізати. Моркву почистити та натерти на грубій терці.

Мультиварку увімкнути на режим «Смаження»(або «Обсмажування овочів», якщо є). У чашу налити 2 столові ложки олії, додати нарізану цибулю, обсмажити до м'якості, помішуючи.

Додати натерту моркву, перемішати та ще обсмажити. Забрати овочі з чаші та залишити до часу, коли настане їх черга.

У мисці з'єднати фарш, 1/4 частину обсмажених овочів, подрібнені руками скибочки хліба, сіль та чорний перець за смаком, сметану (50 гр.), італійські трави, яйце. Добре вимішати та сформувати маленькі кульки, обваляти їх у борошні.

У чашу мультиварки налити решту олії, увімкнути програму «Смаження» на 20-25 хв., обсмажити тефтелі в кілька прийомів.

Приготувати соус. Змішати сметану та воду, додати сіль та перець.

У чашу мультиварки викласти обсмажені овочі, що залишилися, зверху – тефтелі. Якщо вийде кільк шарів, не страшно. Вилити у чашу соус, додати лавровий лист. Готувати на режимі «Тушкування» або «Мультикухар» 40 хвилин. Соус має стати густим.

На гарнів смакують паста, рис чи картопляним пюре.

Все можна зробити і без мультиварки. Обсмажувати на сковорідці, а тушкувати в казанку чи глибокій пательні на маленькому вогні.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»