Тефтелі у сметанному соусі в мультиварці. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Спробуємо замінити традиційний томатний соус та сметанний. Виходить дуже смачно. Зручно готувати цю страву у мультиварці. Проте, якщо її немає, то можна приготувати тефтелі у казанку чи глибокій сковороді. От тільки посуду доведеться мити більше.
Інгредієнти (на 6 порції):
- змішаний фарш (свинина, яловичина у будь-яких пропорціях, які подобаються) 500 гр.
- білий хліб 2-3 скибочки
- молоко 200 мл
- яйце 1 шт.
- сіль за смаком
- перець чорний мелений за смаком
- італійські трави 0,5 ч. л.
- борошно 0,5 скл.
- цибуля 1 шт.
- морква 1 шт.
- олія 5 ст.л.
- лавровий лист 2-3 шт.
- сметана 300 г (250 г – у соус, 50 г – у фарш)
- вода 250 мл
- зелень кілька гілочок
З скибочок хліба зрізати скоринку, залити холодним молоком. Цибулю почистити та нарізати. Моркву почистити та натерти на грубій терці.
Мультиварку увімкнути на режим «Смаження»(або «Обсмажування овочів», якщо є). У чашу налити 2 столові ложки олії, додати нарізану цибулю, обсмажити до м'якості, помішуючи.
Додати натерту моркву, перемішати та ще обсмажити. Забрати овочі з чаші та залишити до часу, коли настане їх черга.
У мисці з'єднати фарш, 1/4 частину обсмажених овочів, подрібнені руками скибочки хліба, сіль та чорний перець за смаком, сметану (50 гр.), італійські трави, яйце. Добре вимішати та сформувати маленькі кульки, обваляти їх у борошні.
У чашу мультиварки налити решту олії, увімкнути програму «Смаження» на 20-25 хв., обсмажити тефтелі в кілька прийомів.
Приготувати соус. Змішати сметану та воду, додати сіль та перець.
У чашу мультиварки викласти обсмажені овочі, що залишилися, зверху – тефтелі. Якщо вийде кільк шарів, не страшно. Вилити у чашу соус, додати лавровий лист. Готувати на режимі «Тушкування» або «Мультикухар» 40 хвилин. Соус має стати густим.
На гарнів смакують паста, рис чи картопляним пюре.
Все можна зробити і без мультиварки. Обсмажувати на сковорідці, а тушкувати в казанку чи глибокій пательні на маленькому вогні.
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