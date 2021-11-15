Існує міф, що вишукана та смачна їжа вимагає дуже багато часу. Проте це не так. Але для того, щоб готувати дуже швидко, а також для того, аби надати нових, складніших смаків стравам, ми пропонуємо п’ять заготовок.

Цибулевий мармелад

Не надто приємно різати цілий кілограм цибулі, але результат того вартує.

Інгредієнти:

цибуля (бажано червона) 1 кг.

оливкова олія 80 мл

цукор (краще з тростини) 100 гр.

мед 50 гр

червоне сухе вино 100 мл

бальзамічний оцет 50 мл

молотий чорний перець, сіль, сухі трави (ідеально – прованські) за смаком.

Цибулю потрібно почистити та нарізати тонкими півкільцями. Різати її краще маленькими порціями, тримати цілі цибулини у холодній воді, а нарізану цибулю складати в миску та відразу накривати покришкою. Ніж періодично теж потрібно змочувати у холодній воді. Це мінімізує сльози (але це не точно). Звичайно, нарізати цибулю можна і за допомогою комбайна. Краса нарізки тут не є головною, так що варто полегшити собі життя.

Каструлю або сковорідку з грубим дном поставити на середній вогонь. Влити оливкову олію. Покласти цибулю та тушкувати хвилин 20, накривши покришкою та періодично помішуючи.Додати сіль, перець, трави. Тушкувати ще двадцять хвилин під покришкою, іноді помішуючи. Додати цукор, мед, вино, оцет. Готувати, помішуючи, ще 20 хвилин, але вже без покришки. Охолодити. Зберігайте у банці в холодильнику.

Можна готувати мармелад у хлібопічці на режимі «Джем» або у мультиварці. У випадку мультиварки спочатку потрібно присмажити цибулю на режимі «Смаження», потім додати всі інгредієнти та готувати на режимі «Тушкування» близько години. Тоді випарити зайву рідину (режим «Плов» або «Випічка»).

Мармелад можна додавати до паштетів, риби, бургерів тощо.

Яловичий бульйон

Інгредієнти:

вода 1,5-2 л.

яловичина (зазвичай для бульйону беруть м’ясо на кістці, але ми візьмемо м’яку частину, бо маємо плани) 600-700 гр.

морква 1 шт.

селера ½-¼ клубня

чорний перець 10 горошин

духмяний перець 5-6 горошин

петрушка 1 корінець

лавровий лист 2 шт.

часник 1 голівка

цибулина 1 шт.

сіль 2 ст. л.

Почистити голівку часнику. Помити цибулю, але повністю не очищати. М'ясо промити, викласти в каструлю, влити 1л води (холодної), довести на середньому вогні до кипіння, проварити 5хв, потім злити. Залити м’ясо 2 літрами води. Додати всі овочі, спеції та сіль.

Довести м'ясо до кипіння, зробити мінімальний вогонь та варити 1-1,5 год, можна і довше. Дістати з бульйону м'ясо, викинути овочі, процідити бульйон, додати сіль та мелений перець, якщо потрібно, довести до кипіння та зняти з вогню.

Бульйон охолодити та заморозити. Можна по півлітра, які можна потім додати до супів. А можна заморозити у формочках для льоду й використовувати як бульйонні кубики.

Начинка м'ясна для пиріжків та пирогів

Інгредієнти:

м’ясо, на якому варився бульйон

цибуля 1 шт.

морква 1 шт.

сіль, перець за смаком

прованські трави, сухий часник за смаком

олія 2 ст.л.

М’ясо перемолоти на м’ясорубці. Цибулю дрібно порізати, моркву натерти на середній терці. У сковорідці нагріти олію, дадати цибулю та моркву, смажити до м’якості моркви, додати м’ясо та всі спеції. Підсмажити буквально пару хвилин.

Охолодити, поділити на 2-3 частини, заморозити порційно, а потім використовувати для пиріжків чи пирога. Тісто можна використовувати готове листкове. Тоді смачні пиріжки можна зробити за пару хвилин.

А ще можна взяти цибулю та моркву з запасом, посмажити. Перед тим, як додавати м’ясо, зайву засмажку витягнути, поділити на порції та заморозити. Тоді у вас за потреби буде вже готова засмажка.

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Зелена олія

Інгредієнти:

зелена цибуля 100 гр

листя базиліка 50 гр

листя петрушки 50 гр

кріп 50 гр

часник 3-4 зубки

олія ​​300-400 мл

морська сіль 1-2 ст.л.

Вимити та ретельно обсушити паперовим рушником зелень. Викласти в блендер, додати сіль та подрібнити. Додати олію, подрібнити це раз. Перелити у пляшку, щільно закрити та поставити у холодильник. Перед вживанням збовтати.

Подавати олію як соус до страв з картоплі, пасти, грінків, овочів. Можна додавати до овочевих супів. Також олію можна заморозити у формочках для льоду та додавати до страв порційно.

Паста з печеного часника

Інгредієнти:

Часник 4-5 голівок

оливкова олія

базилік, розмарин

сіль та перець

З часника зняти верхній шар лушпиння, але повністю не чистити. Зрізати верхівки так, щоб з зубчиків були зняті «кришечки». Голівки часнику покласти у форму для запікання, посолити, поперчити на власний смак, посипати базиліком, розмарином (можна взяти чебрець або інші трави). Полити оливковою олією так, щоб вона затікала й між зубчиками. Запекти в режимі «гриль» хвилин 30.

Дати часнику охолонути так, щоб його можна було брати руками, витягнути запечені зубчики з лушпиння, перебити у пюре.

Таку пасту можна використовувати для приготування птиці, додавати до салатних заправок, супів-пюре чи соусів.

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