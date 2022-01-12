Після свят завжди хочеться чогось малокалорійного та легенького. Наш суп – нежирний, без вершків, на основі цвітної капусти.

Інгредієнти: (на 4 порції)

цвітна капуста 1 шт.

цибуля-порей 2 шт.

масло 1 ст.л.

часник 2-3 зубчики

бульйон (будь-який) або вода 1 л.

сіль і перець за смаком

зелень, гарбузове або соняшникове насіння, кедрові горішки, тертий сир (за бажанням)

Додатки до супу можуть бути різноманітними (фото ZAXID.NET)

Капусту помити та розібрати на суцвіття. Порей порізати кільцями, дуже добре промити.

В каструлі з грубим дном розтопити масло. На маленькому вогні протушкувати порей. Додати порізаний часник, перемішати та обсмажити одну хвилину. Додати капусту. Залити гарячою рідиною (бульйоном чи водою) – вона має лише накрити овочі, не більше.

Додати сіль та перець за смаком. Варити хвилин 15-20, до готовності капусти. Просто в каструлі розбити суп в пюре блендером – все має бути однорідним.

А далі – все за бажанням, можна додати насіння чи кедрові горішки, можна додати зелень, тертий сир, а можна – грінки.