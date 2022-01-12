Суп-пюре з порея та цвітної капусти. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Після свят завжди хочеться чогось малокалорійного та легенького. Наш суп – нежирний, без вершків, на основі цвітної капусти.
Інгредієнти: (на 4 порції)
- цвітна капуста 1 шт.
- цибуля-порей 2 шт.
- масло 1 ст.л.
- часник 2-3 зубчики
- бульйон (будь-який) або вода 1 л.
- сіль і перець за смаком
- зелень, гарбузове або соняшникове насіння, кедрові горішки, тертий сир (за бажанням)
Додатки до супу можуть бути різноманітними (фото ZAXID.NET)
Капусту помити та розібрати на суцвіття. Порей порізати кільцями, дуже добре промити.
В каструлі з грубим дном розтопити масло. На маленькому вогні протушкувати порей. Додати порізаний часник, перемішати та обсмажити одну хвилину. Додати капусту. Залити гарячою рідиною (бульйоном чи водою) – вона має лише накрити овочі, не більше.
Додати сіль та перець за смаком. Варити хвилин 15-20, до готовності капусти. Просто в каструлі розбити суп в пюре блендером – все має бути однорідним.
А далі – все за бажанням, можна додати насіння чи кедрові горішки, можна додати зелень, тертий сир, а можна – грінки.
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