Черемша – надзвичайно корисний продукт, а її сезон є не надто довгим. Тож поки вона є актуальною, в нас будуть прості рецепти з черемшею та простими, розповсюдженими продуктами.

Інгредієнти (на 2 порції) :

картопля 2-3 шт.

морква 1 шт.

цибуля 1 шт.

масло 1 ст. л.

черемша 1 пучок

м'ясний бульйон або вода 500 мл

сіль, спеції

Суп можна перебити блендером та подавати як суп-пюре (фото Depositphotos)

У киплячий бульйон або воду покласти почищену картоплю, нарізану кубиками, варити 10 - 15 хв.

Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти та пасерувати та маслі. Додати до картоплі. Коли овочі будуть готові, додати дрібно нарізану черемшу та відразу вимкнути суп.

За бажанням суп можна перебити блендером. При подачі можна додати сметану та/або варене яйце.