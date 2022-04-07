Рибна юшка, яку готують у селищі Вилкове на Одещині є традиційною стравою бессарабської кухні. Дивовижне селище, розташоване на воді, у дельті Дунаю, є унікальним не тільки завдяки мальовничим краєвидам. Тут готують чудові страви, переважно рибні. Рибу додають навіть у борщ. Звичайно, головною рибою у Вилковому є дунайка, проте готують тут і з інших видів риби. Зокрема, з дикого коропа. В інших регіонах з ним можуть виникнути проблеми, тому замінити цю рибу можна товстолобом чи звичайним коропом. Не автентично, але теж смачно.

Інгредієнти:

товстолоб (або короп) 1,5-2 кг.

болгарський перець 1 шт.

картопля 5 шт.

помідори 3 шт. (або заморожені, або консервовані у власному соці)

соняшникова олія 2 ст. л.

вода 3 л.

сіль, перець, лавровий лист, часник, корінь петрушки, кріп за смаком.

Рибу та овочі подають окремо, а бульон – в горнятках (фото з відкритих джерел)

Рибу ретельно помити та випатрати. Нарізати на стейки. Два-три найгарніших стейки відкласти. Усю іншу рибу покласти у каструлю з товстим дном або казан. Туди ж додати подрібнені корінь петрушки, болгарський перець, часник. Покладіть декілька лаврових листків.

Залити рибу водою та варити на середньому вогні протягом 10 хвилин.

Порізати картоплю середнiм кубиком та додати до бульйону. Покласти рибні стейки. Варити до готовності картоплі.

Бланширувати помідори та зняти з них шкірку. Натерти на терці та додати у юшку за декілька хвилин до готовності картоплі. Якщо юшка вариться не в сезон, то краще взяти консервовані помідори.

Викласти рибу та овочі на тарілку, бульйон подати окремо у горнятку.

До риби можна окремо приготувати соус саламур: розтертий з сіллю та оцтом часник, залити невеликою кількістю юшки.