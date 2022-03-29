Одеса є одним з небагатьох міст, де існує кухня саме міста, а не регіону загалом. Поєднання української, єврейської, грецької, болгарської та інших кухонь, а також власні кулінарні традиції, створили неймовірно смачну кухню, що налічує чимало страв. І серед них – битки з тюльки, специфічні «оладки», в яких засмажується ціла риба.

Інгредієнти:

свіжа або морожена тюлька 500 гр.

яйце 2 шт.

борошно 50 грамів;

олія для смаження

сіль, перець за смаком.

Битки потрібно добре підсмажити, щоб риба хрумтіла (фото Depositphotos)

Спочатку потрібно почистити рибу від кишок, хребтів та голів, ретельно промити. Посолити та поперчити тюльку. Заморожену рибу потрібно, звичайно, попередньо розморозити.

Яйця збити з борошном, додати трохи солі та перцю. Додати рибу. На пательню налити олію та добре нагріти. Викладати ложкою. На кожну «оладку» має попасти три-чотири рибини.

Смажити на розгрітій олії з обох боків до золотавої скоринки.