Банош на сметані – це смак українських Карпат. Вас почастують ним і в Яремче, і у Верховині, і у Косові. Але його не складно приготувати удома. Банош можна подавати зі шкварками та бринзою.

Інгредієнти:

кукурудзяна крупа 100 гр.

шпондер 100 гр.

сметана домашня 250 мл

молоко 250 мл

сіль за смаком

бринза 100 гр.

У класичному варіанті банош варять на молоці та подають із бринзою (фото Depositphotos)

Кукурудзяну крупу добре промити в холодній воді. Налити в каструлю молоко та довести до кипіння. Додати сметану (можна розбавити її вершками). Нагріти на маленькому вогні. Потрібно пильнувати, щоб суміш не звурдилась. Потрохи всипати крупу. Добре перемішати, посолити. Варити до готовності (каша має легко відходити від стінок каструлі).

Шпондер нарізати маленькими кубиками, обсмажити до золотистого кольору. Додати до готового баношу. Бринзу покришити та також додати в готову страву.

Оскільки подавати банош треба відразу в вогню, підсмажити шпондер та покришити бринзу можна зазделегідь.