Ми звикли до каш з крипи якого одного виду. Проте поєднання різних круп робить знайомі смаки цікавішими. А ще можемо сміливо змішувати залишки. Буде смачно. Цю кашу ми приготуємо з грибами. Вона може бути гарніром (ідеально – для котлет), але спокійно тягне на самостійну страву.

Інгредієнти:

гречана крупа 150 гр.

рис круглий 150 гр.

пшоно 150 гр.

печериці 300 гр.

цибуля 1 шт.

морква 1 шт.

вода приблизно 1 л.

олія приблизно 5 ст. л.

сіль за смаком

Пропорції можна змінювати на свій смак (фото з відкритих джерел)

Крупи промити, пшоно залити на 10 хв окропом. Цибулю нарізати кубиками, а моркву натерти. Присмажити на розігрітій олії (2 ст.л.) до прозорості цибулі. Гриби дрібно нарізати та посмажити разом з морквою та цибулею хвилин 5.

У каструлю з грубим дном або казанок налити олію, що залишилась, та висипати промитий рис. На рис викласти грибну начинку. Рівномірно розподілити по рису.

Наступним шаром викласти гречку. На неї знову гриби з овочами. Наступним шаром викласти пшоно, а на нього – решту грибів з овочами.

Води довести до кипіння, посолити. Залити нею страву. Довести до кипіння все разом, зменшити вогонь та варити протягом 30 хв під кришкою.

Усе це значно легше зробити у мультиварці на режимі «Плов», «Рис» або «Крупи».