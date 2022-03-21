Каша з трьох круп з грибами. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Ми звикли до каш з крипи якого одного виду. Проте поєднання різних круп робить знайомі смаки цікавішими. А ще можемо сміливо змішувати залишки. Буде смачно. Цю кашу ми приготуємо з грибами. Вона може бути гарніром (ідеально – для котлет), але спокійно тягне на самостійну страву.
Інгредієнти:
- гречана крупа 150 гр.
- рис круглий 150 гр.
- пшоно 150 гр.
- печериці 300 гр.
- цибуля 1 шт.
- морква 1 шт.
- вода приблизно 1 л.
- олія приблизно 5 ст. л.
- сіль за смаком
Пропорції можна змінювати на свій смак (фото з відкритих джерел)
Крупи промити, пшоно залити на 10 хв окропом. Цибулю нарізати кубиками, а моркву натерти. Присмажити на розігрітій олії (2 ст.л.) до прозорості цибулі. Гриби дрібно нарізати та посмажити разом з морквою та цибулею хвилин 5.
У каструлю з грубим дном або казанок налити олію, що залишилась, та висипати промитий рис. На рис викласти грибну начинку. Рівномірно розподілити по рису.
Наступним шаром викласти гречку. На неї знову гриби з овочами. Наступним шаром викласти пшоно, а на нього – решту грибів з овочами.
Води довести до кипіння, посолити. Залити нею страву. Довести до кипіння все разом, зменшити вогонь та варити протягом 30 хв під кришкою.
Усе це значно легше зробити у мультиварці на режимі «Плов», «Рис» або «Крупи».