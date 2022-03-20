Готуємо котлети з трьох видів м'яса для усієї родини: свинини, курятини та телятини. Даємо базові пропорції, які можна змінювати на власний смак, регулюючи таким чином жирність страви.

Інгредієнти:

свинина 200 гр.

куряче філе 200 гр.

телятина 600 гр.

білий хліб 150 гр.

яйце 1 шт.

сіль, перець, хмелі-сунелі, сухий часник за смаком

панірувальні сухарі 80-100 гр.

Котлети можна запекти і у духовці (фото ZAXID.NET)

М’ясо помити, обсушити паперовим рушником та перемолоти на м'ясорубці. Білий хліб залити водою та за кілька хвилин відтиснути. Воду можна замінити молоком, буде ще смачніше.

Цибулю почистити, пропустити її разом хлібом через м'ясорубку. Змішати фарш, цибулю, хліб, додати яйце та спеції. Посолити, поперчити, додати спеції. Дуже ретельно перемішати.

На пательні нагріти олію.

М'ясо можна комбінувати на власний смак (фото ZAXID.NET)

З фаршу вологими руками сформувати котлети, обваляти їх у панірувальних сухарях та викласти у розігріту пательню.

Обсмажити котлети з обох боків до рум'яної скоринки. На це потрібно хвилин 10-15. Коли котлети смажаться на другому боці, вогонь потрібно зменшити, а сковороду накрити.