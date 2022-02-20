Класична італійська страва, дуже смачна та ситна. Італійська страва з французьким соусом.

Інгредієнти: (на 4 порції)

готові листи для лазаньї 250 гр.

фарш яловичий 450 гр.

цибуля 1 шт.

морква 1 шт.

томатний соус 100 гр.

орегано 1 ч. л.

часник 2-3 зубчика

масло 50 (бешамель) + 30 гр

олія 2 ст. л. (бешамель) + 2 ст. л. (болоньєзе)

борошно 50 гр.

молоко 800 мл

пармезан 150 гр.

мускатний горіх 1 ч. л.

сіль, перець

Лазанья вважається однією з класичних італійських страв, дуже смачна і ситна (Depositphotos)

Соус бешамель

Спочатку потрібно приготувати соус бешамель. У сотейнику 50 гр. масла розтопити у двох ложках олії. Поступово додавати борошно та весь час розмішувати так, щоб не залишалося грудочок. Молоко нагріти та влити до борошна дуже поступово. Зменшити вогонь та варити до консистенція нежирної сметани. Додати сіль, перець та мускатний горіх. Добре перемішати.

Соус бешамель використовують не лише у приготуванні лазаньї, але й для багатьох інших страв (Depositphotos)

Соус можна використовувати не лише для лазаньї. Він пасує до таких продуктів:

макарони із твердих сортів пшениці, особливо паста з курятиною, овочами, грибами;

курка;

крілик;

біла риба;

кабачки, цвітна капуста, броколі, баклажани;

картопля

Соус болоньєзе

Приготувати соус болоньєзе. На сковороді розігріти олію, додати дрі,но нарізану цибулю та натерту моркву. Додати м'ясний фарш і смажити до готовності. Додати часник, сіль, перець, орегано та томатний соус (літом можна використовувати бланшировані та подрібнені помідори). Довести до кипіння.

Соус болоньєзе використовується не лише для лазаньї, але і для спагетті болоньєзе. Відварюєте спагетті, додаєте соус та посипаєте тертим сиром.

Соус болоньєзе (Depositphotos)

Якщо використовуються сухі листи для лазаньї, потрібно кинути їх в окріп на пару хвилин, а тоді промити холодною водою.

Розгріти духовку розігріти до 180°. Форму змастити маслом (30 гр). На дно вилити трохи соусу бешамель, тільки щоб змастити дно.

Викласти частину листів для лазаньї, на них – фарш (щедро). Потім – соус бешамель. Потім знову листи, фарш, соус. Повторювати, поки є складники. Зверху мають бути листи для лазаньї, добре змащені соусом бешамель. Змащувати треба дуже ретельно, щоб кути не вийшли сухими. Зверху посипати тертим пармезаном.

Дати постояти хвилин 7-10 та поставити у духовку. Пекти 30-40 хвилин.