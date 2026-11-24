Депардьє та Уельбек у фільмі «Талассо»

У Франції розпочалось судове розслідування щодо актора Жерара Депардьє та письменника Мішеля Уельбека. Їх підозрюють у груповому зґвалтуванні на знімальному майданчику фільму «Талассо» у 2018 році. Про це повідомляє Le Monde з посиланням на прокуратуру Парижа.

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Спричинила розслідування скарга, яку у травні 2025 року подала до поліції акторка, яка брала участь у зйомках. За її словами, сцену не було прописано в сценарії: вона звинувачує Депардьє в проникненні без згоди, а Уельбека – у примусі до орального сексу. Вона наголосила, що її запросили на роль з оголеною сценою, однак не пояснили чітко, як саме вона мала відбуватися. За її словами, сцена не передбачала сексуальних дій.

Як стверджує заявниця, Депардьє проник у її тіло пальцями, поки письменник утримував жінку. Також вона заявила, що Уельбек примусив її до орального сексу, а все це відбувалося перед камерами.

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Жінка описала пережите як досвід «глибокого приниження» та «невимовного сорому». На момент публікації матеріалу адвокати Депардьє не відповіли на запит журналістів, а Уельбек не прокоментував звинувачень.

Режисера стрічки Ґільйома Ніклу звинувачують у співучасті через те, що він знімав інцидент на камеру. Про режисер заявив виданню Mediapart, що сцена була імпровізацією, і він не помітив «жодних ознак примусу чи дискомфорту». За даними видання, робочі матеріали з цією зйомкою згодом знищили.

Французьке законодавство з 2025 року кваліфікує будь-які сексуальні дії без добровільної згоди як зґвалтування. Акторка пояснила, що розповіла про випадок близьким і агенту ще у 2018 році, але офіційну скаргу подала тільки після того, як інші жінки публічно заявили про сексуальні домагання з боку Депардьє.

Нагадаємо, 16 листопада цього року актор відмовився від апеляції на вирок у справі про сексуальне насильство щодо двох жінок під час знімання іншого фільму у 2021 році. Його засудили до 18 місяців умовного ув'язнення.

Раніше справу про зґвалтування акторки Шарлотти Арну, яка звинувачує Депардьє в насильстві в 2018 році, постановили передати до суду. Актор заперечує ці звинувачення й оскаржив рішення про судовий розгляд.

Щодо Уельбека, то у листопаді 2026 року слідчий суддя суду міста Нантер офіційно взяв 70-річного письменника під слідство за звинуваченням у співучасті в підбурюванні до дискримінації, ненависті чи насильстваза ознакою походження, етносу, раси чи релігії. Підставою стало його інтерв'ю філософу Мішелю Онфре у журналі Front Populaire у листопаді 2022 року. У розмові Уельбек назвав конспірологічну концепцію «великого заміщення» (теорію про витіснення білого населення Європи мігрантами) не теорією, а фактом. Він також заявив, що французи хочуть, аби мусульмани «перестали грабувати й нападати» або ж покинули країну, і спрогнозував терористичні атаки у відповідь на мечеті та мусульманські кафе («„Батаклани“ навпаки»). Уельбек та його адвокати заперечують провину, наголошуючи на свободі слова та відсутності прямих закликів до насильства.