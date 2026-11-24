Лідером за кількістю номінацій стала стрічка «За Перемогу!» — вона представлена одразу в шести категоріях

Дев’ята національна премія кінокритиків «Кіноколо» оголоcила номінантів 2026 року. Комітет премії, до якого входять кінокритики, кінознавці та кіножурналісти, оцінив 156 фільмів та 8 робіт «За досягнення».

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Рекордсменами за кількістю номінацій стали «За Перемогу» Валентина Васяновича (шість номінацій). Події картини розгортаються в Україні після завершення війни. Перемога не стає чарівною точкою, після якої всі проблеми зникають. Герої опиняються в новій, подекуди абсурдній реальності, де їм доводиться заново шукати своє місце у світі, будувати стосунки та відповідати на головне питання: як жити далі? Головний герой фільму, кінорежисер Валік, якого зіграв сам Васянович, позбавлений можливості займатися професією. Його дружина з донькою вже три роки живуть у Відні та не бачать сенсу повертатися додому. Чоловік розуміє, що не може приєднатися до сім'ї, бо не здатен реалізуватися за межами України. Герої фільму намагаються віднайти себе в нових обставинах і вірять, що важкий період мине.

«Демони» Наталки Ворожбит (тут свою останню роль зіграла Руслана Писанка) та «Втомлені» Юрія Дуная (по чотири); двічі відзначено документальні стрічки «Машина часу Майдан» Володимира Тихого та Романа Любого, яку зараз можна подивитись у кіно та To Die To Live Юлії Гонтарук.

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Номінанти на премію «Кіноколо»

Найкращий повнометражний ігровий фільм

«Втомлені», режисер Юрій Дунай, продюсер Пилип Іллєнко

«Демони», режисерка Наталка Ворожбит, продюсери Денис Іванов, Юрій Мінзянов, Дмитро Мінзянов

«За Перемогу!», режисер Валентин Васянович, продюсери Володимир Яценко, Валентин Васянович, Анна Яценко, Ія Мислицька.

«Мрія Кіри», режисер Денис Колесников, продюсер Андрій Корнієнко.

Найкращий короткометражний ігровий фільм

«Кінофестиваль «Війна»», режисерка Олександра Горієнко, продюсерка Вікторія Новосілець

«Пасхальний день», режисер Микола Засєєв, продюсери Наталія Лібет, Ольга Брегман, Олександра Братищенко, Віктор Шевченко

«Ротація», режисерка Марина Ер Горбач, продюсери Марина Ер Горбач, Мехмет Баґадир Ер

«Тиша», режисер Павло Шпегун, продюсери Анна Яценко, Володимир Яценко, Інна Ласточкіна, Павло Шпегун.

Найкращий короткометражний документальний фільм

«Відкритий світ», режисери Роман Хімей, Ярема Малащук, продюсерка Аліна Горлова

«По батькові», режисерка Марія Пономарьова, продюсер Нортє Вілсхут

«Пором Пливе», режисер Жора Папоян, продюсери Жора Папоян, Марія Бровка, Леон Константінов, Єва Зурʼян

«Сиквела», режисерка Алла Мітюкова, продюсери Олексій Єрошенко, Катерина Ягодка.

Найкращий повнометражний документальний фільм

«Машина часу Майдан», режисери Володимир Тихий, Роман Любий, продюсер Андрій Котляр

«Тиха Повінь», режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук, продюсери Євген Рачковський, Карина Костина

«Сліди», режисерки Аліса Коваленко, Марися Нікітюк, продюсерки Ольга Брегман, Наталія Лібет

To Die To Live, режисерка Юлія Гонтарук, продюсери Юлія Гонтарук, Іванна Хіцінська, Олександра Братищенко, Ігор Савиченко, Улдіс Секуліс, Катаріна Крначова.

Найкращий анімаційний фільм

«Метро під курником», режисерка та продюсерка Ганна Бескровна

«Котик та Песик шукають дім», режисер та продюсер Георгій Гогатадзе

«Мешканці Дніпра», режисер та продюсер Микита Лиськов

«Прощавай, Моє Дерево», режисерка та продюсерка Єлизавета Мишкаленко

Відкриття року

Режисер Микола Бут, «Гірник»

Режисер Юрій Дунай, «Втомлені»

Режисерка Марина Нікольчева, «Одного дня я хочу побачити тебе щасливим»

Режисер Роман Островський, «Летять хмари з великою швидкістю».

Найкраща режисура

Валентин Васянович, «За Перемогу!»

Наталка Ворожбит, «Демони»

Юлія Гонтарук, To Die To Live

Володимир Тихий, Роман Любий, «Машина часу Майдан».

Найкращий актор

Валентин Васянович, «За Перемогу!»

Владлен Одуденко, «За Перемогу!»

Дмитро Сова, «Втомлені»

Олександр Ярема, «Соліст».

Найкраща акторка

Маріанна Новікова, «За Перемогу!»

Руслана Писанка, «Демони»

Анастасія Пустовіт, «Весна»

Валерія Ходос, «Втомлені».

Найкращий сценарій фільму

Валентин Васянович, «За Перемогу!»

Ілля Волинець-Тріфонов, Микола Засєєв, «Пасхальний День»

Наталка Ворожбит, «Демони»

Олександра Горієнко, «Кінофестиваль «Війна»».

«За досягнення»

Микола Базаркін, Ольга Бірзул, Оксана Волошенюк, Галина Дегтярьова, Юрій Ковальов, Микита Моісеєв, Ярослав Пілунський, Дар’я Плахтій, Олександра Рубан, Марина Степанська, Сергій Степанський. Наукові редактори: Оксана Волошенюк, Галина Дегтярьова, Денис Іванов за навчальний курс для дітей «Як зняти кіно: абетка кіновиробництва»

Оксана Мусієнко за видання «Кіно великої пригоди і фільм нуар», видавництво ArtHuss, 2026 рік

Сергій Тримбач за видання «Олександр Довженко. Від пекла до раю», серія «Постаті культури», видавництво «Дух і Літера», 2026 рік

Антон Фролов як співзасновник та програмний директор фестивалю незалежного короткометражного українського кіно «Бардак» (10 едицій).

Лауреатів буде оголошено у 19 грудня 2026 року. Премія заснована у 2018 році та щороку відзначає досягнення українського кінематографа та кіноробів від імені спільноти кінокритиків, кіножурналістів та кінознавців України.