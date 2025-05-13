Жерара Депардьє визнали винним у двох епізодах сексуального насильства

Суд визнав винним французького актора Жерара Депардьє у сексуальному насильстві над двома жінками на знімальному майданчику фільму «Зелені віконниці» у 2021 році. Актору призначили 18 місяців умовного ув’язнення. Про це повідомляє France 24.

Позивачками є 54-річна декораторка, яка заявила, що актор притиснув її на знімальному майданчику, обмацував та робив нецензурні зауваження та пропозиції, а також 34-річна асистентка режисера, яка заявила, що Жерар Депардьє на неї напав, коли вона супроводжувала його з гримерки. Загалом близько 20 жінок звинуватили актора в нападі або неадекватній поведінці, але це перша справа, яка дійшла до суду.

Сам актор заперечував сексуальні домагання до жінок. Однак суд визнав його винним і призначив 18 місяців умовного ув’язнення. Актор не був присутній у суді під час оголошення вироку, однак внесуть до реєстру осіб, що скоїли сексуальні злочини. Його адвокат Жеремі Ассус заявив, що оскаржуватиме вирок.

За словами головного прокурора Лорана Гі, термін ув’язнення враховує відсутність каяття з боку актора та закликав зобов’язати Депардьє пройти психологічне лікування.

Нагадаємо, у 2018 році французька акторка Шарлотта Арно звинуватила Депардьє у зґвалтуванні та сексуальних домаганнях. Французька акторка Хелен Даррас також заявила, що актор «обмацував її між дублями» на знімальному майданчику фільму «Дискотека» у 2007 році. Про зґвалтуванні під час інтерв’ю з боку актора також розповіла іспанська журналістка та письменниця Рут База.

Нагадаємо, з 2013 року Жерар Депардьє має російський паспорт. Він вирішив змінити місце проживання після податкової реформи президента Франсуа Олланда, який планував ввести податок 75% на доходи понад мільйон євро на рік. Актор підрахував, що за 45 років він віддав у скарбницю Франції 145 млн євро податків.

Пізніше правоохоронці викрили актора на податковому шахрайстві. Його підозрюють у фіктивній реєстрації з метою ухилення від сплати податків у Франції.