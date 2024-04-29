Жерар Депардьє включений до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України

Французького актора Жерара Депардьє затримали в Парижі через висунуті проти нього звинувачення в сексуальному насильстві. Наразі 75-річний актор перебуває в поліцейській дільниці, де його допитують, повідомляє BFMTV.

Депардьє звинувачують у сексуальному насильстві дві жінки. Інциденти, за їхніми словами, сталися на зйомках двох фільмів: у 2014 році на знімальному майданчику «Маг та сіамці» (Magicien et les Siamois) та у 2021 році на зйомках стрічки «Зелені віконниці» (Les Volets verts, 2022). Сам актор ці звинувачення відкидає.

З грудня 2020 року Жерару Депардьє також висунули звинувачення в зґвалтуванні та сексуальному насильстві над актрисою Шарлоттою Арну. У 2019 році справу закрили за відсутністю складу злочину, проте після оскарження цього рішення та проведення очної ставки між обвинуваченим та жертвою розслідування відновили.

16 грудня 2020 року Депардьє отримав статус обвинуваченого. Як писала газета Le Parisien, після висунення звинувачень його відпустили під судовий контроль. Сам актор із першого дня заперечував вину. За його словами, це були стосунки за взаємною згодою.