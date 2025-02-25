Також актора підозрюють у сексуальному насильстві

Французький актор Жерар Депардьє підозрюється у податковому шахрайстві і відмиванні грошей через податкове резидентство в Бельгії, яке тривало з 2013 року. Про це повідомляє Le Monde з посиланням на власні джерела. За їхніми даними, у середині лютого 2025 року відбулися допити та обшуки у Парижі, департаменті Мен та Луара, де Депардьє має замок, а також у Бельгії, повідомляє бельгійське видання Le Soir.

Нагадаємо, у грудні 2012 року Депардьє заявив, що переїжджає до Бельгії, а у січні 2013 отримав російський паспорт. Він вирішив змінити місце проживання після податкової реформи президента Франсуа Олланда, який мав намір ввести податок 75% на доходи понад мільйон євро на рік. Актор підрахував, що за 45 років він віддав у скарбницю Франції 145 млн євро податків. Депардьє заявив, що має намір здати французький паспорт і попросити бельгійське громадянство. Він не передумав навіть після того, як податок скасували. Він ніби-то оселився в Нешені, бельгійському містечку на кордоні з Францією. Проте правоохоронці Франції підозрюють актора у фіктивній реєстрації з метою ухилення від сплати податків у рідній країні. Як зазначає Le Soir, актор справді має віллу в Нешені, проте він ніколи не проживав там постійно.

Депардьє також звинувачували у сексуальному насильстві дві жінки. Інциденти, за їхніми словами, сталися на зйомках двох фільмів: у 2014 році на знімальному майданчику «Маг та сіамці» (Magicien et les Siamois) та у 2021 році на зйомках стрічки «Зелені віконниці» (Les Volets verts, 2022). Сам актор ці звинувачення відкидає.

Прокуратура Парижа 22 серпня 2024 року передала до суду справу проти французького актора, якого звинувачують у зґвалтуванні французької акторки Шарлотти Арну. Цю справу відкрили у 2020 році за зверненням Арну. Вона розповіла про два випадки в серпні 2018 року, коли Депардьє, за її словами, зґвалтував її у своєму будинку. Тоді Арну було 22 роки.

Суд у справі про сексуальне насильство Депардьє, ймовірно, відбудеться в 24-25 березня 2025 року. Спочатку його призначили на жовтень минулого року, проте адвокат Депардьє досяг перенесення слухань, посилаючись на проблеми актора зі здоров'ям. Перед судом Депардьє має пройти медичний огляд для оцінки можливості брати участь у судових слуханнях.