Міжнародна премія відзначає найкращі телевізійні проєкти, зняті за межами США

Документальний фільм Sky News «24 Hours in the Kill Zone» («24 години в кіллзоні»), знятий разом із бійцями Національної гвардії України «Рубіж», отримав Міжнародну премію «Еммі» в категорії «Новини» (Best News). Про це повідомив продюсер картини Азад Сафаров у своїх соцмережах.

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Про присудження нагороди оголосили в понеділок, 23 листопада, на 54-й церемонії International Emmy Awards в Нью-Йорку.

Премія відзначає роботу журналістів, які долучилися до українських військових на східному фронті та показали «24 години життя, смерті та жаху».

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«Українські військові, які перебували лише за 200 метрів від ворога, зазнавали атак дронів із вибухівкою. У нашому репортажі міжнародний кореспондент Джон Спаркс пояснює, які наслідки має цей тип війни для кожної країни. У фільмі показано спеціалізований штурмовий підрозділ швидкого реагування “Сили свободи”», ‒ йдеться в повідомленні Sky New.

«Поки ви спали, ми виграли. Це найпрестижніша нагорода, яку вручають за телевізійні програми та новини за межами США», ‒ написав Азад Сафаров у фейсбуці повідомив.

«Це фільм про 1 добу на передовій, коли все відбувається наживо. Ми знімали його в жовтні 2025 року з батальйоном Сила Свободи 4-та Бригада оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України. Це фільм про те, як українці, на відміну, від росіян не кидають своїх поранених побратимів і витягують їх з найбезвихідніших ситуацій. Ми були свідками операції з порятунку, яка тривала 6 годин. В операції приймали участь українці і 1 полонений росіянин», ‒ додав він.

Раніше фільм 24 hours in Ukraine’s kill zone став переможцем британської премії Royal Television Society в категорії «Цифрова журналістика».

Міжнародна премія «Еммі» була заснована у 1973 році і відзначає найкращі телевізійні проєкти, зняті за межами США. Нагороду вручає Міжнародна академія телевізійних мистецтв і наук. Церемонія нагородження щороку відбувається в Нью-Йорку, США.

Нагадаємо, у 2023 році Азад Сафаров у складі команди Sky News отримав телепремію «Еммі» в галузі новин та документалістики в номінації «Найкраща новинна програма» за висвітлення війни в Україні. Сафаров став локальним продюсером Sky News у 2022 році. До цього він працював на 5 каналі та Deutsche Welle, створював документальні фільми. Зокрема, брав участь у створенні стрічки «Віддалений гавкіт собак» данського режисера Симона Леренга Вільмонта та «Будинок зі скалок».

Стрічку «24 години в кілзоні в Україні» можна переглянути на ютубі за посиланням.