Запіканка пармантьє з'явилася у Франції ще за часів Людовіка XVI і стала першою стравою з картоплі при дворі короля. Але якщо просто, то це запіканка з картопляного пюре (можна використати і вчорашнє, яке залишилось після бефстроганов) та будь-якого готового м'яса (тут теж чудово підійдуть залишки, наприклад від запеченої індички).

Інгредієнти:

м'ясо, яке знайдеться (відварна чи тушкована яловичина, відварна курка, шинка, словом будь-яке готове м’ясо) 500 гр.

сало або шпондер 50 г

зелень за смаком

картопля 1 кг

молоко 100 мл.

яйце 1 шт.

сіль, перець за смаком

цибуля 1 шт.

вино біле 1/2 склянки

масло 50 г

сир (краще пармезан, але можна взяти будь-який твердий сир) 150 г

фото ZAXID.NET

Відварити картоплю, розім’яти в пюре, додати масло та яйце. Можна використати залишки вчорашнього пюре, просто додавши яйце та перемішати.

Почистити цибулю та нарізати кубиками.Обсмажити її на дрібно порізаному салі/шпондері (їх можна замінити олією, все одно буде смачно).

М'ясо пропустити через м'ясорубку або дрібно нарізати, перемішати з обсмаженою цибулею, залити вином, додати зелень та протушкувати.

Викласти м'ясо у форму для випічки, змащену маслом та накрити зверху картопляним пюре.

Запікати при 180°C приблизно півгодини. Хвилин через 10-15 після того, як страва була відправлена ​​в духовку, посипати сиром та запікати до появи рум’яної скоринки.