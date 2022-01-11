Французька запіканка пармантьє з м'яса і картопляного пюре
Збираємо та запікаємо усі святкові залишкиДарина Цвях, 0
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Запіканка пармантьє з'явилася у Франції ще за часів Людовіка XVI і стала першою стравою з картоплі при дворі короля. Але якщо просто, то це запіканка з картопляного пюре (можна використати і вчорашнє, яке залишилось після бефстроганов) та будь-якого готового м'яса (тут теж чудово підійдуть залишки, наприклад від запеченої індички).
Інгредієнти:
- м'ясо, яке знайдеться (відварна чи тушкована яловичина, відварна курка, шинка, словом будь-яке готове м’ясо) 500 гр.
- сало або шпондер 50 г
- зелень за смаком
- картопля 1 кг
- молоко 100 мл.
- яйце 1 шт.
- сіль, перець за смаком
- цибуля 1 шт.
- вино біле 1/2 склянки
- масло 50 г
- сир (краще пармезан, але можна взяти будь-який твердий сир) 150 г
фото ZAXID.NET
Відварити картоплю, розім’яти в пюре, додати масло та яйце. Можна використати залишки вчорашнього пюре, просто додавши яйце та перемішати.
Почистити цибулю та нарізати кубиками.Обсмажити її на дрібно порізаному салі/шпондері (їх можна замінити олією, все одно буде смачно).
М'ясо пропустити через м'ясорубку або дрібно нарізати, перемішати з обсмаженою цибулею, залити вином, додати зелень та протушкувати.
Викласти м'ясо у форму для випічки, змащену маслом та накрити зверху картопляним пюре.
Запікати при 180°C приблизно півгодини. Хвилин через 10-15 після того, як страва була відправлена в духовку, посипати сиром та запікати до появи рум’яної скоринки.
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