М’ясо індика вважається найдієтичнішим. Тож якщо запекти індичку, шанси не переїсти при святі дещо збільшаться.

Інгредієнти:

стегно індика приблизно 1 кг

часник 4 зубчика

розмарин 2 гілочки

оливкова олія 3 ст.л.

винний оцет 3 ст. л.

цедра з 1 лимона

суміш перців за смаком

сіль за смаком

Індик вважається найдієтичнішим м'ясом (фото Shutterstock)

Підготувати маринад. Змішати олію з з винним оцтом, пропущеним через прес часником, натертою на терці цедрою лимона, сіллю та перцем, перемішайте. Додати листя свіжого розмарину (їх можна замінити на кілька дрібок сухого).

Натерти індичку маринадом з усіх боків та покласти в холодильник на 2-4 години (можна і на ніч). На лист щільної фольги викласти м'ясо та полити його залишками маринаду, загорнути фольгу.

Запікайте в розігрітій до 180°C духовці 1,5-2 год, потім розрізати фольгу, збільшити температуру до 200 градусів, щоб м'ясо вкрилося золотистою скоринкою.

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