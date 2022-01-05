Запечене стегно індички. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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М’ясо індика вважається найдієтичнішим. Тож якщо запекти індичку, шанси не переїсти при святі дещо збільшаться.
Інгредієнти:
- стегно індика приблизно 1 кг
- часник 4 зубчика
- розмарин 2 гілочки
- оливкова олія 3 ст.л.
- винний оцет 3 ст. л.
- цедра з 1 лимона
- суміш перців за смаком
- сіль за смаком
Індик вважається найдієтичнішим м'ясом (фото Shutterstock)
Підготувати маринад. Змішати олію з з винним оцтом, пропущеним через прес часником, натертою на терці цедрою лимона, сіллю та перцем, перемішайте. Додати листя свіжого розмарину (їх можна замінити на кілька дрібок сухого).
Натерти індичку маринадом з усіх боків та покласти в холодильник на 2-4 години (можна і на ніч). На лист щільної фольги викласти м'ясо та полити його залишками маринаду, загорнути фольгу.
Запікайте в розігрітій до 180°C духовці 1,5-2 год, потім розрізати фольгу, збільшити температуру до 200 градусів, щоб м'ясо вкрилося золотистою скоринкою.
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