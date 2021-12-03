Гусак – традиційна святкова страва європейської кухні на Різдво. Згідно з легендою, на Різдво 1588 року англійська королева Єлизавета I саме куштувала смаженого гусака, коли їй повідомили про розгром Непереможної армади Філіпа II Іспанського. На радощах вона вирішила, що смажений гусак приносить щастя та оголосила його різдвяною стравою.

Різдвяного гусака найчастіше набивають яблуками, каштанами, цибулею або чорносливом. У Німеччині зазвичай начиняють сумішшю з яблук та цибулі з додаванням лаврового листа, цедри лимона та апельсина, а подають з тушкованою червоною капустою. У Швеції смаженого гусака подають із брюссельською капустою та яблучним мусом.

Інгредієнти:

гусак (вже підготований) 2,5-3 кг

сіль, перець

майоран (за бажанням)

олія

вода 300 мл.

Для начинки

яблука 3-5 штук

чорнослив 100-150 гр.

Гусак – традиційна святкова страва європейської кухні на Різдво (фото Depositphotos)

Гусака вимити, добре обсушити та зрізати зайвий жир. Відрізати кінчики крил. Підвернути шкіру на шиї і закріпити за допомогою зубочисток. Натерти всередині і зовні сіллю та перцем. Замотати птицю у харчову плівку та прибрати в холодильник на ніч.

Приготувати начинку. Яблука вимити, видалити серцевину з насінням, нарізати великими шматками. Чорнослив вимити, обсушити. Змішати яблука з чорносливом. Наповнити черевце гусака яблуками з чорносливом.

Сколоти черевце зубочистками або зашити. Добре обмастити тушку оливковою або іншою олією. Зв'язати крила та ніжки грубою ниткою. Покласти у деко. Налити туди ж гарячу воду, закрити фольгою та поставити у нагріту до 200°C духовку на 30 хвилин. Потім температуру знизити до 180°C та запікати приблизно 2,5-3,5 години або довше, залежно від ваги птиці.

Час запікання можна розраховути так: 30 хвилин плюс по 45 хвилин на кожен кілограм ваги гусака.

За 30-40 хвилин до готовності зняти фольгу, дати м'ясу підрум'янитися та дійти до повної готовності.