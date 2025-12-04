Правильно підібрані спеції можуть повністю змінити її смак

Картопля – дуже універсальний овоч, і правильно підібрані спеції можуть повністю змінити її смак. News24 розповідає, які спеції потрібно додати в картоплю, щоб вона вийшла ароматною.

Тушкована картопля

Якщо ви звикли запікати або тушкувати картоплю, то до неї варто додавати мелений чорний перець, майоран, чабер, червоний перець, паприку та куркуму. За допомогою цих приправ приготована страва буде відрізнятися своїм ароматом і смаковими якостями. Але ці приправи варто додавати за кілька хвилин (не менше 10) до того, як страва вже буде приготована.

Смажена картопля

Смажена картопля має досить яскравий смак, тому її не варто перенасичувати великою кількістю приправ. Вам варто додати трохи меленого чорного перцю, а також червоного гострого чилі та сіль.

Відварена картопля

Якщо ви прагнете урізноманітнити звичний смак картоплі, то обов’язково додайте до страви часник, а також лавровий лист, селеру, кріп та петрушку. Також особливим ароматом буде відрізнятися картопля, в яку додали коріандр.