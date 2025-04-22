Важливо також правильно додавати борошно, інакше можна отримати зовсім не такий результат, який ви очікуєте

Смажена картопля – популярна страва, яку не всім вдається приготувати її ідеально. Проте щоб досягти балансу між ніжною м’якою серединою та хрумкою золотистою скоринкою, варто використати один інгредієнт, розповідає ТСН.

Завдяки невеликій кількості борошна страва вийде ідеальною, тому що скоринка «схоплюється» практично моментально.

Важливо також правильно додавати борошно, інакше можна отримати зовсім не такий результат, який ви очікуєте. Безпосередньо перед смаженням потрібно відправити заздалегідь промиту і підсушену картоплю на друшляк, а потім додати до неї 1 столову ложку борошна. Рівномірно розподіліть продукт. На цьому ж етапі, до речі, можете додати й будь-які спеції.

Після цього можна починати приготування картоплі. Пам'ятайте ще одне золоте правило: солити картоплю потрібно лише тоді, коли страва вже готова – інакше вона втратить свою форму.