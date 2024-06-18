Картоплю слід зберігати в прохолодному, темному та добре провітрюваному приміщенні

Картопля – один із найпопулярніших овочів, який вирощують і в промислових масштабах, і на дачних ділянках. Однак іноді буває так, що коренеплід зеленіє. Чому це відбувається і що робити з такою картоплею, читайте на ZAXID.NET.

Світло

Однією з основних причин зеленіння картоплі є світло, пише Agromarket. Коли картопля піддається впливу світла, особливо сонячного, вона починає виробляти хлорофіл – зелений пігмент, що міститься в рослинах.

Цей процес є природною реакцією, оскільки рослини, включаючи картоплю, синтезують хлорофіл під впливом світла. Однак розвиток хлорофілу в картоплі вказує на те, що вона зазнала впливу ультрафіолетових променів, що призводить до утворення зелених плям на шкірці.

Зберігання

Картоплю слід зберігати в прохолодному, темному та добре провітрюваному приміщенні, щоб звести до мінімуму ризик позеленіння. Неправильне зберігання може прискорити процес позеленіння, стимулюючи вироблення хлорофілу.

Крім того, зберігання картоплі разом з овочами, що виробляють етилен, також може сприяти проростанню, що ще більше збільшує ймовірність появи зелених плям на бульбах.

Підгортання картоплі

Причина, чому картопля зеленіє в землі – неправильне підгортання. За правилами, потрібно сформувати якомога більшу купу ґрунту під кожним кущем, але якщо земля розмивається дощами, розвіюється вітрами або руйнується з інших причин, то сонячним променям простіше дістатись бульб, які потім позеленіють.

Сорт

Деякі сорти картоплі більш сприйнятливі до зеленіння, ніж інші, через генетичні фактори, що впливають на синтез хлорофілу. Розуміння характеристик різних сортів картоплі може допомогти вибрати для зберігання та споживання ті, які менш схильні до цієї проблеми.

Чи можна їсти зелену картоплю

Споживання соланіну, який утворюється в зеленій картоплі, може мати несприятливий вплив на здоров'я. Соланін може спричинити такі проблеми зі шлунком, як гастрит, виразки, судинні захворювання і навіть отруєння.

Особливо обережними необхідно бути при приготуванні їжі для дітей: незміцнілий організм більш схильний до впливу соланіну, ніж організм дорослої людини.

Досить часто позеленілі частини просто обрізають, а бульбу, що залишилася, використовують для приготування їжі, але такого краще не робити і вибирати здорову картоплю нормального кольору для готування.

Профілактика

Щоб картопля не позеленіла, важливо дотримуватися кількох правил:

зберігати бульби у прохолодному, темному місці;

уникати впливу прямого світла;