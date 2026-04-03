Вербна неділя присвячена події Входу Господнього до Єрусалима. За біблійною традицією, Ісус Христос урочисто в’їхав до міста на віслюку, а люди зустрічали його як царя, вистеляючи дорогу одягом і пальмовими гілками. Саме тому в багатьох країнах світу це свято має назву Пальмова неділя. Воно символізує визнання духовної сили, смирення та надії. Чому українці освячують саме вербові гілки, пише BBC News.

Чому в Україні святять вербу

У наших широтах пальми не ростуть, тому їх замінили рослини, які першими пробуджуються після зими. Найбільш поширеним символом стала верба.

Вона розпускається дуже рано, ще до появи листя на інших деревах, і уособлює відродження життя, оновлення та прихід весни. Саме тому верба природно стала символом цього свята в Україні та інших слов’янських країнах.

Як ця традиція виглядає у різних країнах

У різних куточках Європи замість пальмових гілок використовують інші рослини, які мають символічне значення.

В Італії часто освячують оливкові гілки, що асоціюються з миром і гармонією. У деяких країнах Центральної Європи використовують також ялину, лавр або інші вічнозелені рослини.

Це показує, що головний сенс свята не в конкретній рослині, а в символіці – пошані, вірі та духовному оновленні.

Народні назви

В Україні Вербна неділя має кілька народних назв: Вербниця, Квітна або Цвітна неділя. У різних регіонах можна почути й менш поширені варіанти, пов’язані з місцевими назвами вербових гілочок.