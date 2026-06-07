Безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів

Війська Російської Федерації в ніч на неділю, 7 червня, завдали удару по будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на Київщині. Про це повідомив «Енергоатом».

Російський ударний безпілотник влучив у Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива 7 червня о 02:10. Внаслідок атаки частково зруйновано будівлю приймання контейнерів, однак відпрацьоване ядерне паливо в момент удару там не зберігалося. Після влучання на об’єкті виникла пожежа площею близько 40 м2, яку оперативно ліквідували. Серед персоналу постраждалих немає.

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В «Енергоатомі» зазначили, що радіаційний фон на території сховища залишається стабільним і не перевищує допустимих значень. Ситуація перебуває під постійним контролем відповідних служб.

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Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива розташоване у Чорнобильській зоні відчуження поблизу населеного пункту Буряківка, приблизно за 15 км від Чорнобильської АЕС. Об’єкт призначений для довгострокового безпечного зберігання відпрацьованого ядерного палива з українських атомних електростанцій.

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що Росія продовжує грубо порушувати норми міжнародного права, створюючи безпрецедентні ризики для ядерної та радіаційної безпеки в Європі.

Удар було завдано прямим влучанням БпЛА типу Shahed. Військові наголошують, що подібні атаки є частиною системної практики, коли російські ракети та дрони пролітають поблизу або над ядерними об’єктами України, створюючи ризики масштабних аварій.

Наслідки атаки, фото Генштабу

Окремо у дописі згадали атаку на укриття зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС у 2025 році, яка також викликала занепокоєння щодо безпеки радіоактивних матеріалів. Найбільш критичною залишається ситуація навколо Запорізької АЕС, яку російські окупаційні війська використовують як військову базу, розміщуючи техніку, озброєння та особовий склад. Українська сторона називає це фактичним використанням найбільшої атомної станції Європи як інструменту ядерного шантажу.

«Відповідальність за всі загрози ядерній та радіаційній безпеці, створені внаслідок російської агресії, повністю покладається на Російську Федерацію. Міжнародна спільнота має надати належну оцінку цим злочинним діям та посилити тиск на державу-агресора з метою недопущення ядерної катастрофи в центрі Європи», – додали у Генштабі.

Нагадаємо, наприкінці квітня Сполучені Штати Америки виділили 100 млн доларів на ремонт арки НБК (нового безпечного конфайнмента) Чорнобильської АЕС, яку у лютому 2025 року росіяни атакували безпілотником.