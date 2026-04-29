Пошкоджений росіянами новий безпечний конфайнмент на ЧАЕС

Сполучені Штати Америки виділили 100 млн доларів на ремонт арки НБК (нового безпечного конфайнмента) Чорнобильської АЕС, яку у лютому 2025 року росіяни атакували безпілотником. Про це у середу, 29 квітня, повідомили міністр енергетики Денис Шмигаль та уряд США.

Загалом ремонт конфайнмента коштує приблизно 500 млн доларів. США наголосили, що переймаються ядерною безпекою, тому планують надати на ремонт арки 20% від його приблизної вартості – 100 млн доларів (21,8 млрд грн).

Також американський уряд зазначив, що виділив 365 млн доларів на будівництво нового безпечного конфайнмента, який встановили на Чорнобильській АЕС у 2016 році. У США зауважили, що НБК мав захищати реакторні зони протягом 100 років, але через російський обстріл тепер потребує дороговартісного ремонту. Там також закликали інші країни долучитися до фінансування ремонту НБК.

«Без ремонту НБК більше не може забезпечувати належний рівень захисту, що створює загрозу небезпечного витоку високорадіоактивних матеріалів у Європі. [...] Ми закликаємо наших партнерів із G7 та Європи наслідувати цей приклад і зробити значні фінансові внески для розподілу витрат на ці критично важливі ремонтні роботи», – наголосили в уряді США.

Нагадаємо, в ніч на 14 лютого 2025 року росіяни ударним дроном «Герань-2» вдарили по саркофагу 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Відомо, що безпілотник був споряджений фугасною бойовою частиною. За висновками фахівців, російські військові навмисно атакували Чорнобильську АЕС. На місці атаки виникла пожежа, яку рятувальники гасили близько тижня. Для цього фахівці ДСНС частково розкривали саркофаг ЧАЕС, щоб дістатися до осередків тління.