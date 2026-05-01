Володимир Зеленський повідомив, що особливу увагу в межах реформи планують приділити піхотинцям

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 1 травня, повідомив про старт масштабної реформи української армії, яка передбачає зміну системи грошового забезпечення військових, оновлення контрактної служби та поетапну демобілізацію.

За його словами, протягом квітня військове командування та уряд погодили основні напрямки майбутніх змін, а в травні мають остаточно затвердити ключові деталі реформи. Перші результати очікують уже в червні. Насамперед зміни торкнуться фінансового забезпечення військовослужбовців Сил оборони.

Президент наголосив, що доручив суттєво збільшити виплати для військових з урахуванням їхньої участі в бойових діях, досвіду та ефективності служби. Мінімальне грошове забезпечення для військових на тилових посадах має становити щонайменше 30 тис. грн, тоді як для бійців на передовій виплати мають бути значно вищими.

«Мінімальний рівень має бути не менше ніж 30 тисяч гривень для тилових посад. Для бойових позицій – більше в рази. Для українських командирів, бойових сержантів та офіцерів – достойний та відчутно підвищений рівень виплат», – йдеться у повідомленні.

Особливу увагу в межах реформи планують приділити піхотинцям. Для них мають запровадити спеціальні контракти з оплатою від 250 до 400 тис. грн залежно від складності та обсягу бойових завдань.

Також реформа передбачає зміни у системі комплектування підрозділів та управління особовим складом. Президент доручив посилити контрактну систему в Силах оборони, щоб забезпечити визначені терміни служби та створити умови для поетапного звільнення військових, які були мобілізовані раніше.

За словами Зеленського, реалізацію реформи обговорять із бойовими командирами, а їхні пропозиції врахують під час остаточного доопрацювання змін.

Нагадаємо, наприкінці січня 2025 року Зеленський повідомляв, що демобілізація в Україні не передбачена законом, а також могла б негативно вплинути на перебіг російсько-української війни.