

Цитата дня «Я жив багато років у пропаганді і вона зі мною гралася. Я людина, яка більшість свого життя спілкувалася російською мовою, школу закінчив українською, інтерв’ю після змагань давав виключно українською. Коли були питання, чому я розмовляю російською, а не українською, то думав: “Яка різниця, ми ж один одного розуміємо?”. Сьогодні я розумію, що мова – це твоя ідентичність, це твоя зброя, це те, що робить тебе тим, ким ти є».

Олександр Усик, чемпіон світу з боксу, 13 червня 2026 року



Під час візиту до США чемпіон світу у надважкій вазі 39-річний Олександр Усик виступив на саміті America's Adversaries, де зробив заяву про те, як російська пропаганда впливала на нього упродовж життя. Ця заява стала несподіванкою на тлі багаторічної й непохитної прихильності боксера до російської мови та тісними зв’язками з УПЦ МП. Усик також запросив Дональда Трампа приїхати до України та пожити у його будинку один тиждень. «Тільки один тиждень. Я надам йому свій будинок. Поживи в Україні, будь ласка, та поспостерігай за тим, що відбувається щоночі. Щоночі над моїм будинком літають бомби та лунають вибухи. Бомби, ракети. Щоночі. Досить», - сказав Усик інтерв'ю BBC Sport.