Міжнародний автодром Сепанг

Пресслужба Формули-1 оголосила про повернення в сезон-2026 Гран-прі Бахрейну, який раніше було перенесено.

Етап прийматиме Малайзія, а сама гонка відбудеться з 2-го по 4-те жовтня.

Нагадаємо, Гран-прі Саудівської Аравії та Бахрейну скасували через війну на Близькому Сході між США та Іраном, однак тепер керівництво королівських перегонів знайшло можливість повернути одну гонку в календар чемпіонату.

Етап у Малайзії відбудеться на автодромі Сепанг, але збереже офіційну назву Гран-прі Бахрейну, адже саме ця країна повністю профінансує проведення гонки. Цікаво, що перегони на цьому автодромі не проводились з 2017 року.

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