Траси в Бахрейні та Саудівській Аравії

Етапи Формули-1, які мали відбутися в Бахрейні та Саудівській Аравії в середині квітня, офіційно скасували через війну на Близькому Сході, повідомила прес-служба королівських автоперегонів .

Через складну і небезпечну ситуацію в регіоні були скасовані гонки Формули-1, Формули-2, Формули-3 та Формули-1 Академії.

Варто зазначити, що керівництво Ф-1 розглядало альтернативні етапи, однак вирішило відмовитися від цієї ідеї. Зокрема, їм пропонували провести дві гонки в Японії – одну на трасі «Судзука», а іншу – на треку «Фуджа». Витрати на проведення додаткового етапу готова була взяти на себе «Тойота» (власник автодрому).

Як наслідок, календар Формули-1 сезону-2026 скоротиться з 24-х етапів до 22-х. Після Гран-прі Японії, яке відбудеться 27-29 березня, королівські автоперегони підуть на місячну перерву у квітні і повернуться 3 травня (Гран-прі Маямі).