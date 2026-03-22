«Полтавський танк» феєрично стартував на профі-рингу

У суботу, 21 березня, в готельному комплексі Equides Club (село Лісники під Києвом) відбувся вечір боксу від компанії Usyk 17 Promotions, яку очолює Олександр Усик. В межах шоу на ринг вийшов олімпійський чемпіон Олександр Хижняк, аби дебютувати на профі-рингу.

Його суперником став колумбієць Вільмер Барон, за плечима якщо було 22 бої на професійному рингу (8 перемог, 6 з яких нокаутом, 13 поразок та 1 нічия). Бій мав тривати шість раундів, але закінчився достроково перемогою українського боксера.

Вже на першій хвилині бою Хижняк відправив суперника у нокдаун. Колумбієць знайшов у собі сили підвестися, але дуже швидко був знову відправлений на канвас. Суддя вирішив не ризикувати його здоров'ям і зафіксував дострокову перемогу Хижняка.

До слова, за дебютом «Полтавського танка» стежили Олександр Усик та Ентоні Джошуа, який напередодні прибув до України разом з нашим чемпіоном.

Нагадаємо, аматорська кар'єра Хижняка розпочалась у 2011 році. В його доробку 161 бій (126 перемог і 17 поразок). Він не лише здобув срібло (2020) та золото (2024) Олімпіад, а й виграв чемпіонат Європи (2017) та світу (2017).