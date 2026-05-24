«Полісся» – «Рух» – 2:0

У неділю, 24 травня, завершився 30-й тур чемпіонату України, а з ним і сезон-2026/26 в найвищому дивізіоні. Як і очікувалось, ніхто з лідерів в останньому матчі не оступився і не зробив подарунок своєму конкуренту.

Так ЛНЗ мінімально переміг «Оболонь» (1:0) і вперше в історії завоював срібні медалі УПЛ. Варто згадати, що минулого сезону команда фінішувала дванадцятою, а до нагород «фіолетових» привів наш земляк – екстренер «Руху» Віталій Пономарьов. Раніше черкасці гарантували собі дебют в Лізі конференцій.

«Полісся» на своєму полі впевнено розібралось з «Рухом». Два сухих голи дозволили житомирцям фінішувати на третій сходинці і здобути бронзу, яка теж стала першою в історії клубу. Натомість «жовто-чорні» боротимуться за збереження прописки в еліті у перехідних матчах – їхнім суперником буде або «Лівий Берег», або «Чорноморець».

«Динамо» не без проблем здолало «Кудрівку». Кияни забили першими, але завдяки дублю Сторчоуса на перерву пішли поступаючись 1:2. Пономаренко і Герреро після відпочинку виправили ситуацію, однак команда Ігоря Костюка залишилась у турнірній таблиці четвертою. Лише завдяки перемозі в Кубку України і, як наслідок, участі в Лізі Європи сезон для киян можна вважати врятованим. «Кудрівка» ж гратиме у перехідних матчах.

У ще одному матчі «Металіст 1925», який раніше був одним з головних претендентів на медалі, переміг «Верес» і завершив чемпіонат на п’ятій сходинці.

Нагадаємо, золото УПЛ ще раніше завоював донецький «Шахтар», а в Першу лігу вилетіли «Полтава» та «Олександрія».

УПЛ, 30-й тур

«Оболонь» (Київ) – ЛНЗ (Черкаси) – 0:1

Гол: Микитишин, 81

«Полісся» (Житомир) – «Рух» (Львів) – 2:0

Голи: Філіппов, 27, Сарапій, 82

«Динамо» (Київ) – «Кудрівка» (Чернігівська обл.) – 3:2

Голи: Михавко, 22. Пономаренко, 61, Герреро, 82 – Сторчоус, 36, 45



«Верес» (Рівне) – «Металіст 1925» (Харків) – 0:1

Гол: Салюк, 63