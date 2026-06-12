Колишній футболіст «Карпат» купив земельну ділянку на околиці Перемишлян
Ділянка призначена для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Перемишлянська міська рада продала за понад 1,63 млн грн земельну ділянку під будівництво та обслуговування будівель торгівлі. Земельну ділянку, розташована на в’їзді у місто з боку тернопільської траси, купив колишній гравець футбольної команди «Карпати» Ігор Тістик.
Йдеться про ділянку площею 0,63 га на площі Грушевського у Перемишлянах на Львівщині. Ділянку виставили на продаж 11 травня 2026 року зі стартовою ціною 1,61 млн грн на онлайн-майданчику «Прозоро.Продажі». Торги провели 9 червня 2026 року. Участь у торгах взяли двоє покупців. Найвищу ціну запропонував Ігор Тістик. Ділянку можна використовувати для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Невдовзі Перемишлянська міська рада підпише з переможцем торгів договір купівлі-продажу.
Червоним кольором на мапі позначена придбана Ігорем Тістиком ділянка. Скріншот із кадастрової мапи
У коментарі ZAXID.NET Ігор Тістик відмовився уточняти навіщо придбав земельну ділянку. Зазначимо, 37-річний львів’янин Ігор Тістик – вихованець «Карпат», який пройшов у клубі шлях від юнацьких команд до професійного дебюту. Після карпатівського етапу він продовжив кар'єру в різних куточках України – у київській «Оболоні», харківському «Геліосі» та МФК «Миколаїв» Український футболіст грав на позиціях захисника та півзахисника. У системі ФК «Карпати» Ігор Тістик виступав протягом шести років, з 2006 по 2012 рік. Упродовж кар’єри він виступав у лінії оборони та півзахисту.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Згідно з даними аналітичного порталу YouControl, Ігор Тістик зареєстрував ФОП у 2017 році. Основний вид його діяльності – комп'ютерне програмування.
До слова, продана ділянка розташована неподалік центральної частини міста. Згідно з офіційними даними, на площі Грушевського розміщені земельні ділянки громадської забудови та об'єкти комерційного призначення.
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