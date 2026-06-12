Йдеться про ділянку на площі Грушевського у Перемишлянах

Перемишлянська міська рада продала за понад 1,63 млн грн земельну ділянку під будівництво та обслуговування будівель торгівлі. Земельну ділянку, розташована на в’їзді у місто з боку тернопільської траси, купив колишній гравець футбольної команди «Карпати» Ігор Тістик.

Йдеться про ділянку площею 0,63 га на площі Грушевського у Перемишлянах на Львівщині. Ділянку виставили на продаж 11 травня 2026 року зі стартовою ціною 1,61 млн грн на онлайн-майданчику «Прозоро.Продажі». Торги провели 9 червня 2026 року. Участь у торгах взяли двоє покупців. Найвищу ціну запропонував Ігор Тістик. Ділянку можна використовувати для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Невдовзі Перемишлянська міська рада підпише з переможцем торгів договір купівлі-продажу.

Червоним кольором на мапі позначена придбана Ігорем Тістиком ділянка. Скріншот із кадастрової мапи

У коментарі ZAXID.NET Ігор Тістик відмовився уточняти навіщо придбав земельну ділянку. Зазначимо, 37-річний львів’янин Ігор Тістик – вихованець «Карпат», який пройшов у клубі шлях від юнацьких команд до професійного дебюту. Після карпатівського етапу він продовжив кар'єру в різних куточках України – у київській «Оболоні», харківському «Геліосі» та МФК «Миколаїв» Український футболіст грав на позиціях захисника та півзахисника. У системі ФК «Карпати» Ігор Тістик виступав протягом шести років, з 2006 по 2012 рік. Упродовж кар’єри він виступав у лінії оборони та півзахисту.

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Згідно з даними аналітичного порталу YouControl, Ігор Тістик зареєстрував ФОП у 2017 році. Основний вид його діяльності – комп'ютерне програмування.

До слова, продана ділянка розташована неподалік центральної частини міста. Згідно з офіційними даними, на площі Грушевського розміщені земельні ділянки громадської забудови та об'єкти комерційного призначення.