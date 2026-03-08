Під час торгів ціна землі зросла майже в 8 разів

Бродівська міська рада за 19 млн грн продала земельну ділянку у центрі міста під будівництво та обслуговування будівель торгівлі. Під час торгів вартість землі зросла майже в 8 разів.

Йдеться про ділянку площею 0,26 га на вул. Січових Стрільців у Бродах на Львівщині. Ділянку виставили на продаж зі стартовою ціною 2,4 млн грн на онлайн-майданчику «Прозоро.Продажі». Торги провели 19 грудня 2025 року. Участь у торгах взяли четверо покупців. Найвищу ціну запропонувала підприємиця Наталія Демчук – 19 млн грн. Під час торгів ціна землі зросла майже в 8 разів. Вулиця Січових Стрільців розташована за 500 метрів від площі Ринок і сполучає вул. Енергетичну із вул. Просвіти. Продана ділянка лежить на розі вулиць Січових Стрільців і Енергетичної та має цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Згідно з даними аналітичного порталу YouControl, Наталія Демчук зареєстрована як ФОП у 2011 році. Основний вид її діяльності – виготовлення виробів із бетону для будівництва.