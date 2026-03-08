Тимур Левчук (зліва), адвокатка Оксана Гузь (посередині) та Зорян Кісь (справа)

Верховний Суд України вперше в Україні визнав факт фактичних шлюбних відносин між двома чоловіками – першим секретарем Посольства України в Ізраїлі Зоряном Кісем та громадським активістом Тимуром Левчуком. Суд відхилив касаційну скаргу ГО «Всі разом!» та залишив у силі рішення Деснянського районного суду Києва, повідомила ГО «Інсайт».

Зорян Кісь та Тимур Левчук проживають разом з 2015 року, мають спільний побут, бюджет, та піклуються одне про одного. У 2021 році вони уклали офіційний шлюб у США.

У червні 2024 року Зорян Кісь, призначений на посаду першого секретаря Посольства України в Ізраїлі, хотів поїхати туди зі своїм партнером Тимуром Левчуком як із членом сімʼї. Тоді МЗС України йому відмовило, оскільки «законодавством України визначено поняття шлюбу як сімейного союзу жінки та чоловіка». Після цього посадовець звернувся до суду.

У червні 2025 року Деснянський районний суд Києва вперше в Україні визнав пару Зоряна Кіся та Тимура Левчука такою, яка перебуває у фактичних шлюбних відносинах.

Після цього громадський рух «Всі разом», який позиціює себе як «найбільший сімейний рух в Європі», подав касаційну скаргу до Верховного Суду України. Рух пояснив свою зацікавленість справою одностатевої пари положенням власного статуту. У зверненні рух «Всі разом» заявив, що його діяльність полягає в «недопущенні легалізації в Україні одностатевих шлюбів та партнерств».

Втім, Верховний Суд відхилив скаргу, пояснивши, що рішення не може оскаржувати сторона, яка не брала участі у справі. Також суд зазначив, що касаційні скарги не можу подавати сторона, на яку не впливає рішення суду.

Так, Верховний Суд залишив у силі рішення нижчої інстанції, яка затвердила фактичні шлюбні відносини (спільне проживання однією сім'єю) між чоловіками без офіційного узаконення.

«Що це означає для всіх нас? Це колосальний прецедент. Жодна гомофобна чи консервативна організація не зможе використовувати суди як інструмент для переслідування чи скасування рішень на користь ЛГБТІ+ людей, прикриваючись “суспільною мораллю”. Держава захистила межі приватного життя», – повідомили у громадській організації «Інсайт», яка висвітлювала розгляд справи.

Зазначимо, Зорян Кісь народився у Львові. Його батько Роман Кісь був відомим в місті культурологом, філософом і поетом – він помер у 2020 році та похований на Личаківському кладовищі.