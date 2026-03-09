Кокаїн сховали у книжці про творчість Лесі Українки

У Львові затримали пару, яка торгувала наркотиками. 28-річний чоловік із 32-річною співмешканкою, родом із Черкащини, організували схему збуту кокаїну. Свій товар вони маскували у класичній літературі і відправляли поштою.

Як повідомили 9 березня у поліції Львівської області, до обов’язків наркоторговців входило отримати оптові партії кокаїну та психотропної речовини MDMA, фасувати їх на дрібніші дози та розповсюджувати вроздріб через інтернет-магазин в телеграмі.

«Розфасовані пакунки з наркотиками та психотропами зловмисники маскували та організовували їхню доставку клієнтам різними способами на території України. Винагороду за незаконну діяльність вони отримували на криптогаманець», – повідомили у поліції.

5 березня поліцейські затримали торговця на вулиці Шпитальній у Львові, коли він саме відправляв чергову партію кокаїну, заховавши два зіп-пакети в книги. Окрім того, з собою мав ще один зіп-пакет із наркотиками. У прокуратурі додали, що для маскування пакетик із наркотиком сховали у книжці про Лесю Українку.

Під час обшуку за місцем проживання у наркоторговців вилучили понад 120 зіп-пакетів з кокаїном та 50 зіп-пакетів із речовиною, схожою на психотроп MDMA, а також електронні ваги, засоби для фасування, чорнові записи та інші речові докази.

Вартість вилучених наркотиків та психотропів за цінами «чорного ринку» становить майже два мільйони гривень.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин), що передбачає позбавлення волі від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.