Підроблений документ оцінювався у 3–5 тис. доларів

Служба безпеки України ліквідувала схему масового виготовлення і продажу підроблених посвідчень силових структур, які використовувалися для ухилення від мобілізації. Організатором незаконного бізнесу виявився колишній військовослужбовець одного з відомств Сил безпеки та оборони. Про це повідомив пресцентр СБУ 9 березня. За даними слідства, ексвійськовий залучив до схеми ще 18 спільників. Для серійного виготовлення фальшивих документів учасники групи орендували офіси по всій Україні.

Вартість таких «послуг» становила від 3 до 5 тис. доларів залежно від терміновості виконання замовлення.

Слідчі встановили, що фігуранти вносили персональні дані клієнтів у бланки підроблених посвідчень та вклеювали їхні фотографії. Готову «продукцію» фігуранти передавали замовникам поштою під виглядом поліграфічної продукції або під час особистих зустрічей.

Під час обшуків в помешканнях та офісах підозрюваних вилучили смартфони, комп’ютерну техніку, підроблені штампи та печатки держустанов та зброю. Крім того, у зловмисників вилучили близько ста «посвідчень» СБУ, інших воєнізованих та правоохоронних формувань, а також фіктивні накази, довідки й проросійські агітаційні листівки.

Організатору схеми вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).