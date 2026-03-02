До схеми причетні троє жителів Буковини

На Буковині правоохоронці заблокували канал продажу фальшивих міжнародних документів. Серед замовників попит мали водійські посвідчення та кваліфікаційні картки водіїв вантажівок. Вартість виготовлення становила до 350 євро.

Схему організували троє жителів Чернівецького району. Клієнтів вони шукали у соцмережах, а виготовлені підробки віддавали покупцям власноруч або відправляли поштою, повідомили в поліції Буковини у понеділок, 2 березня.

У більшості випадків зловмисники з клієнтами зустрічалися особисто, аби переконатись у їх надійності та отримати від них фотокартки, дані для виготовлення фальшивок та гроші за свої послуги. При цьому обіцяли свою роботу виконати швидко і якісно.

«Популярністю серед замовників користувалися водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та кваліфікаційні картки водія, що підтверджують професійну компетентність керманичів великогабаритних вантажівок, згідно з нормами ЄС. Зароблені гроші учасники групи ділили між собою», – зазначили в БЕБ Буковини.

Правоохоронці задокументували кілька фактів, коли організатори продавали водійські посвідчення, які не відповідали офіційним зразкам. Поліція спільно з детективами БЕБ провели у спільників серію обшуків, під час яких виявили та вилучили бланкову продукцію, захисні голографічні елементи, вже виготовлені фальшиві документи, гроші, фотокартки клієнтів, комп’ютерну техніку та інші речі.

Наразі трьом чоловікам оголошено про підозру за двома статтями – ч.2 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч.3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.