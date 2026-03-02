Ціни на газ продовжують зростати через бойові дії на Близькому Сході

Європейський ринок різко відреагував на ескалацію бойових дій на Близькому Сході. Після повідомлень про майже повну зупинку руху танкерів через Ормузьку протоку ф’ючерси на газ підскочили до 25% – це найстрімкіше зростання з серпня 2023 року, пише Bloomberg станом на 2 березня. Як зазначили аналітики, інвестори побоюються масштабних перебоїв у глобальних поставках енергоносіїв.

Ормузька протока (сполучає Персидську і Оманську затоки – прим. ред.) є стратегічною артерією світової енергетики, адже через неї проходить близько п’ятої частини глобального експорту зрідженого природного газу (ЗПГ). Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну саме цей маршрут набув ще більшого значення для світової торгівлі енергоносіями.

Попри те, що основні обсяги близькосхідного ЗПГ традиційно закуповують азійські країни, будь-які перебої одночасно загострюють конкуренцію за альтернативні поставки. Це своєю чергою штовхає ціни вгору у всьому світі, зокрема й у Європі. Водночас для Європи ситуація особливо чутлива. Після завершення опалювального сезону споживання зменшилося, а рівень запасів у сховищах є низьким. Відтак, як пише видання, упродовж літа країнам ЄС доведеться активно імпортувати ЗПГ, щоб підготуватися до наступної зими.

Ключовим фактором, який визначає ситуацію на ринку, також є і тривалість можливого блокування протоки. Директор з питань газу та ЗПГ у Європі компанії Wood Mackenzie Ltd Том Марцек-Мансер зазначив, що чим довше триватимуть обмеження судноплавства, тим вищими будуть ціни. Водночас, як зауважує Bloomberg, президент США Дональд Трамп повідомив, що бомбардування Ірану можуть тривати ще 4–5 тижнів.

Аналітики Goldman Sachs підрахували, якщо протока буде закрита впродовж місяця, ціни на газ у Європі можуть зрости більш ніж удвічі. Це стане відчутним ударом після нещодавнього зниження ф’ючерсів на 19%. Аналітики центру Bruegel Симоне Тальяпіетра попередив, що це ускладнить заповнення сховищ і підвищить витрати для промисловості.

Напруження зросло після ударів США та Ізраїлю по Ірану, на які Тегеран відповів атаками по кількох країнах регіону. Експортери ЗПГ із Катару та ОАЕ змінюють маршрути або відкладають рейси. Ізраїль тимчасово зупинив частину газовидобувних потужностей, що змусило Єгипет шукати додаткові джерела постачання.

Хоча Іран запевняє, що не планує перекривати протоку, судна вже почали її оминати, а Катар тимчасово призупинив частину морських відправлень. За словами головного аналітика Global Risk Management Арне Ломана Расмуссена, газовий ринок Європи є більш вразливим до блокування Ормузької протоки, ніж нафтовий. На тлі цих подій ф’ючерси на газ у Нідерландах підскочили на 21% – до 38,72 євро за МВт-год.

Ормурзька протока між Оманом та Іраном є критично важливим вузлом для світових енергопостачань. Як пише Forbes, у 2025 році через неї проходить близько 13 млн барелів нафти щодня, тобто орієнтовно 31% усіх морських перевезень. Саме через цей маршрут Саудівська Аравія, Ірак, Іран та Обʼєднані Арабські Емірати отримують вихід до Оманської затоки та Аравійського моря. Будь-які збої в навігації впливають на глобальні ціни на енергоносії, інфляцію та ціни на пальне.

Іран часто погрожував перекрити протоки, це був елемент тиску роками. Ситуація загострилася 28 лютого, коли США та Ізраїль оголосили про масштабну військову операцію проти Ірану. Як наслідок, близько 150 танкерів зупинилися на якорі в Перській затоці біля Ормурзької протоки, ще кілька десятків суден очікували з протилежного боку. Масовані удари США та Ізраїлю по обʼєктах в Ірані фактично дестабілізували регіон і спровокували колапс у сфері судноплавства.

Як писав ZAXID.NET, у результаті ударів по Ірану 28 лютого було вбито 40 іранських військових командирів, у тому числі начальника Генштабу Збройних сил Ірану генерала Абдулрахіма Мусаві.