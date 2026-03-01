Начальник Генштабу ЗС Ірану генерал Абдулрахім Мусаві був ліквідований 28 лютого

У результаті ударів Ізраїлю по Ірану було вбито 40 іранських військових командирів, у тому числі начальника Генштабу Збройних сил Ірану генерала Абдулрахіма Мусаві. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 1 березня.

У межах операції «Ревучий лев» ізраїльські ВПС, керуючись даними розвідки, завдали ударів і ліквідували сім членів вищого керівництва іранської безпеки, які зібралися в кількох місцях у Тегерані. Серед них був і Мусаві, який за даними ізраїльських військових, «контролював запуск сотень балістичних ракет» у бік Ізраїлю.

У ЦАХАЛі стверджують, що вбили «більшість високопоставлених військових чиновників іранського керівництва».

Влада Ірану поки не повідомляла, скільки військових загинули в результаті ударів Ізраїлю. Державне телебачення Ірану підтвердило загибель Мусаві та міністра оборони генерала Азіза Насірзаде під час авіаудару Ізраїлю та США 28 лютого.

Також іранські медіа писали про загибель головнокомандувача іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Мохаммеда Пакпура та секретаря Ради оборони Ірану Алі Шамхані.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що від початку превентивної операції проти Ірану ліквідувала більшість систем протиповітряної оборони в західній і центральній частинах Ірану і готується для встановлення повітряної переваги над Тегераном.

Нагадаємо, уранці 28 лютого американські та ізраїльські військові завдали серії масштабних ударів по Ірану. Ізраїль заявив, що готується до кількаденного конфлікту з Іраном.

У відповідь Корпус вартових ісламської революції, який визнано терористичною організацією, завдав ракетних ударів по американських військових базах на території Катару, Бахрейну, ОАЕ та Кувейту.

Увечері суботи медіа повідомили, що в результаті операції ізраїльських та американських сил загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї. 86-річний верховний лідер загинув унаслідок ізраїльського авіаудару по його резиденції в Тегерані зранку 28 лютого. Окрім Алі Хаменеї, на місці удару також знайшли тіла дочки, зятя, онука й однієї з невісток верховного лідера. В Ірані оголосили 40-денну жалобу.

1 березня Корпус вартових ісламської революції (КВІР) оголосив про початок «найпотужнішої наступальної операції в історії Ісламської Республіки» проти Ізраїлю та американських військових баз на Близькому Сході після офіційного підтвердження загибелі верховного лідера країни.